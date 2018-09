Dupla fizetést küldtek, indokolatlan költségeket számoltak fel az MKB-nál

Rendszerünket pillanatnyilag frissítjük! Kérjük látogasson vissza később. A karbantartás várható befejezési ideje: 2018.09.04 23:00:00

A lap olvasói közül többen indokolatlan költségek felszámolásáról panaszkodtak , más arról tájékoztatott, hogy volt olyan munkatársa, aki duplán kapott fizetést, erről két sms-t is kapott, és az egyenlege is kétszer emelkedett.A bank azt tanácsolta az ügyfélnek, nehogy elköltse a pénzt, a hibát javítják.Utóbbi kapcsán az MKB a lapnak elmondta, "ha egyedi ügyfélpanasz merül fel, azt minden esetben egyedileg kezeljük, vizsgáljuk és oldjuk meg". Ebből arra következtethetünk, hogy nem általános és sok ügyfelet érintő eset lehetett - legalábbis a bank sejtetése szerint.Korábban, még kedden este az Index és a 24.hu olvasói is arról számoltak be, hogy a netbankba lépve nullás számlaegyenleget találtak, miközben volt pénz a számlájukon. Az oldalon szerepelt egy üzenet, ami utalt arra, valószínűleg csak ideiglenes hibáról van szó:Később a frissítés idején átmenetileg fennált probléma megoldódott.