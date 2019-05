Eddig tartott a tiltás: megint lehet kriptót reklámozni a Facebookon

Eddig csak előzetes hozzájárulással hirdethettek kriptodevizás cégek a legnépszerűbb közösségi oldalon, ezt a korlátozást most feloldotta a Facebook vezetése, viszont a token-értékesítéseket és az ICO-kat továbbra is korlátozzák.A teljes "vadnyugati" hangulat nem tér vissza a közösségi oldalra, a kriptodevizákat forgalmazó és bányászattal foglalkozó cégek engedélyeit és hátterét továbbra is ellenőrzi a Facebook.A Facebook tavaly márciusban tiltott be minden kriptodevizás hirdetést, majd annyiban enyhítette a szabályozást, hogy júniustól előzetes engedélyekkel már lehetett hirdetni.Azt nem tudni, mennyire volt sikeres a Facebook szabályozása, még idén tavasszal is találkoztunk olyan kamu-kriptopénzes hirdetéssel, amely magyarokat targetált: