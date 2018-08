Egy cég blockchainre változtatta a nevét, hogy meglovagolja a bitcoinőrületet, most rászállt a hatóság

Tavaly, amikor a bitcoinőrület a legjobban tombolt, a korábban Bioptix néven ismert biotechcég megváltoztatta a nevét Blockchain Riotra, melyre reagálva részvényeinek árfolyama 8 dollárról 40 dollárra ugrott. Állítólag nyitottak egy kriptopénzbányát is Oklahoma Cityben.Az SEC július 30-án tájékoztatta a céget arról, hogy vizsgálni kezdték, mivel felmerül a gyanúja annak, hogy cégbejegyzésükben valótlan állításokat közöltek. Ha bebizonyosodik, hogy a Blockchain Riot nem is foglalkozik blockchainnel és csak azért nevezték át a céget, hogy a részvényeik árfolyamát a bitcoinhype közepette megdobják, várhatóan tőzsdei felfüggesztés és masszív bírság lesz az SEC ítélete.Ha mégis blockchainnel foglalkoznak, még ez is problémát okozhat, hiszen egy szabályozatlan, felügyeletileg ingoványos talajnak minősülő termékkel foglalkoznak.