Egy-két év, és robotok jöhetnek velünk szembe bárhol

A tervek szerint akár 1-2 éven belül találkozhatnak velük az ügyfelek Magyarországon.

Az E.On kifejezetten nyitott az innovatív technológiákra, egyre bátrabban használ a mesterséges intelligenciához kapcsolódó alkalmazásokat, drónokkal végeznek hálózati vizsgálatokat, a Facebook-oldalukon van chatbotjuk és egy környezetvédelmi-oktatási programjukban már használtak robotokat. A most bemutatott Cruzr robotokat a kínai UBtech gyártja, itthon a Muzix Group fejleszti.

olyan, mint egy rendkívüli képességű okostelefon, amelyhez már csak applikációkat kell kifejleszteni és specifikus csodákra lesz képes

A Cruzr robot valós idejű pozíciómeghatározás (u-slam technológia) során akadályokat tud kerülni és bármilyen irányban tud haladni kerekein stabilan. A használattól függően egy testreszabott, felhő alapú platformot fejlesztenek rá,- mondta el a bemutatón Orbán Szabolcs, a Muzix Group ügyvezetője. Táncolni már tud a robot és az arcfelismerés is működik, ezt be is mutatta élőben a robot.A szolgáltatórobot nem csak a közszolgáltatóknak lehet érdekes, de például bankfiókokban, információs pultokban, idegenvezetőként, vagy reptéren is hasznos szolgálatot tehet, gyakorlatilag bárhol, ahol algoritmizálható feladatok vannak. Kínában már most is nagy piaca van, több ezer darab Cruzr működik már most is, például a belsőépítészeti dekorációval foglalkozó Easyhome üzleteiben.