Egy szempillantás alatt létrejött a világ egyik legnagyobb fizetési cége

A First Data részvényesei 0,303 Fiserv részvényt kapnak minden First Data részvényért. Ez azt jelenti, 22,74 dollárnyi Fiserv-részvényt adnak a First Data részvényekért, ami 29 százalékos prémiumnak számít az előző napi záróárfolyamhoz képest.

A Fiserv felvásárolja a First Datát, a 22 milliárd dolláros vételárat csak részvényekben fizetik ki. A Fiserv egy 35 éve alapított fintech cég, a fizetési megoldások mellett kockázatkezelési, compliance és folyamatszervezési, elektronikus banki és egyéb pénzintézeti szoftvereket is fejleszt.A First Data az elektronikus fizetési piac fontos szereplője, évente 2,4 milliárd dollárnyi, másodpercenként 3000 tranzakciót kezelnek. Kis fintech cégektől nagybankokig rendelkeznek ügyfelekkel, mindösszesen 4000 ügyfelük van. Többek között kártyakibocsátással, a bankok és a POS-terminálok közötti kapcsolat kiépítésével és üzemeltetésével foglalkoznak, emellett e-kereskedelmi fizetési tranzakciókat is kezelnek. A First Data Magyarországon 2005 óta van jelen, elsősorban a lakossági bankok az ügyfelei.A felvásárlás lezárultával a Fiserv korábbi részvényeseié lesz az új, nagyobb cég 57,5 százaléka, míg a First Data részvényesek a Fiserv 42,5 százalékával bírnak. A tranzakcióban résztvevő cégek közlése szerint az új egyesített cég éves szinten 900 millió dollárnyi költséget takaríthat meg , és 500 millió dollárral nőhet a bevétele a szinergiák révén.A menedzsment várakozása szerint a kombinált cég 4 milliárd dolláros free cash flowval rendelkezik majd (a szinergiákkal együtt). A Fiserv korábbi vezérigazgatója marad a kombinált cég vezérigazgatója, míg a First Data vezérigazgatója elnök és operatív vezérigazgató lesz, és csatlakozik az igazgatótanácshoz.A First Data részvényei a hírre mindjárt meg is közelítették a felvásárlási értéket, 25-27 százalék körüli pluszba ugrott a First Data árfolyama a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, míg a Fiserv részvényei 1,5 százalékos esést mutatnak.