Egy újabb országban vezetik be az azonnali fizetést

Az azonnali fizetésről is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az azonnali fizetési rendszerek létrehozása számos országban megtörtént már, és egyre több országban a tervezés vagy kivitelezés fázisában tart az új szolgáltatás bevezetése. Szaúd-Arábiában most egy lépéssel közelebb kerültek ehhez, ugyanis kiválasztották a rendszer szállítóját is. Az új rendszer a bankszámlák közötti azonnali átutalást teszi lehetővé, elektronikus számlák kiállítását és befizetését is támogatja, real-time visszaigazolást küld a tranzakciókról, a személyek közötti fizetési megoldásokat is támogatja másodlagos azonosítókkal.A királyságban a Vocalink rendszerét vezetik be, amely többek között a 2008-ban elindított a brit, a 2017 óta működő szingapúri és a thaiföldi rendszert szállította, és részt vett az amerikai azonnali rendszer kiépítésében is.

Forrás: MNB

Ahogy az MNB a Fizetési Rendszer Jelentés 2018 c. tanulmányában is kiemeli, a jegybankok számos országban meghatározó szerepet vállalnak a bevezetés kezdeményezésében, koordinációjában. Így van ez Szaúd-Arábiában is, ahol a helyi monetáris hatóság (SAMA) tulajdonában álló "Saudi Payments" üzemelteti majd a rendszert.Magyarországon is jegybanki háttérrel zajlik a rendszer bevezetése: az MNB tulajdonában álló GIRO Zrt. a projekt kivitelezője. Itthon már a finisben járunk, ugyanis a tervek szerint hónapokon belül elindul a rendszer élesben is. A menetrend szerint már a megkezdődtek a bankokkal közös kötelező üzleti tesztek. A rendszer bevezetésének menetrendjét, a fejlesztés fontosabb állomásait az alábbi ábrán szedtük össze:

Minden bank csatlakozik a rendszerhez, mely 2019. július 1-jén kezdi meg működését,

az azonnali rendszer egész évben, 0-24 órában, a hét minden napján működik, a tervezett karbantartásra legfeljebb évente 24 órája lesz a bankoknak,

a tranzakciók tipikusan 1-2 másodpercen (de maximum 5 másodpercen) belül teljesülnek, a pénz a címzett számlájára kerül, és akár egyből el is költhető,

a magyar központi rendszert eleve úgy építik meg, hogy később az európai uniós SEPA szabványoknak is megfelelhessen, illetve később eurós fizetési tranzakciókat is képes legyen kezelni,

a magánszemélyek esetében minden 10 millió forint alatti átutalás azonnali lesz. (Kivételt jelentenek a papír alapon benyújtott utalások, és az átutalási megbízás alapján későbbi értéknappal teljesítendő tételek),

a vállalatok és egyéb szervezetek által indított utalások esetében csak a 10 millió forint alatti és egyedi, egyesével benyújtott utalásokra vonatkoznak az új, kötelező szabályok. A több, egyedi utalást tartalmazó kötegek feldolgozási módjáról a bankok üzletszabályzataikban és az ügyfeleikkel kötött szerződéseikben szabadon rendelkezhetnek.

Az azonnali fizetési rendszerben másodlagos bankszámla azonosítóval is indíthatók utalások, mint pl. mobiltelefonszám vagy e-mail cím, és egy új típusú tranzakció, a fizetési kérelem is szerepel benne. Ezek segítségével egyrészt csak e-mail vagy telefonszám megadásával is utalhatunk majd (bankszámlaszám ismerete nélkül), másrészt bolti mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások is születhetnek.

A fizetési kérelem esetében a nem pénzforgalmi (pl. közüzemi) szolgáltatók akár a számlavezető bankjukat kikerülve, közvetlenül is csatlakozhatnak a központi infrastruktúrához. Mindenki ugyanazt az ügyfélbarát szabványt fogja használni.

Az azonnali fizetési rendszer (AFR) legfontosabb paraméterei: