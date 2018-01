Egy újabb őrült befektetésről derült ki, hogy valószínűleg piramisjáték

Láttam sok online piramisjátékot, és azt gondolom, azok a csalók hülyék. A csalóknak valódi befektetéseket kellene végrehajtaniuk az összegyűjtött pénzből, ahelyett, hogy átvernék őket.

Elsősorban Törökországban gyűjti ügyfeleit a Farm Bank (vagy török nevén Citflik Bank), amely egy online farmjáték, de játékpénz helyett igazi pénzért lehet virtuális tyúkokat, teheneket és más állatokat vásárolni, a megtermelt javakat pedig el lehet adni, majd a virtuális számlaegyenleget valódi pénzre lehet váltani. 350 ezer török és 150 ezer külföldi befektetőtől mintegy 106 millió dollárnyi pénzt gyűjtöttek 2016 augusztusa, a játék alig 1,5 évvel ezelőtti indulása óta - állítja a játék alapítója, Mehmet Aydin.A Farm Bank 26 éves alapítója azt ígéri, az emberektől kapott pénzből egy valódi farmot létesítenek, ebből fedezik a játék valódi kifizetéseit. Meg is vásároltak egy nagyjából 2,5 négyzetkilométeres földterületet Pazarkayán, félúton Isztambul és Aleppo között.Aydin saját elmondása szerint YouTube videókból tanult meg programozni, és a népszerű facebookos farmjáték, a FarmVille ihlette az ötletét. Állítása szerint ez "egy innovatív módja annak, hogy mindennapi emberek segítsenek feltámasztani egy betegeskedő iparágat".Az ígéret szerint a felhasználók egyetlen év alatt duplázni tudják a befektetésüket, szakértők szerint azonban ez lehetetlen egy egyelőre nem működő igazi farm működtetésével, így minden bizonnyal arról van szó, hogy az új belépők pénzéből fizetik ki a hozamokat, vagyis piramisjátékként működik a rendszer. A cég egyébként Cipruson került bejegyzésre.A török kereskedelmi minisztérium pénteken betiltotta a játék hirdetését, és nyomozást indított az ügyben, kedden pedig a Farm Bank leállította az új belépők fogadását. December végén Aydin egy nagyszabású eseményt szervezett a megvásárolt földterületen, és bejelentette, hogy itt 185 millió dollárból építenek egy 35 ezer tehenet tartó farmot. A helyszínen megkérdezett "befektetők" között akadt, aki az autóját, házát adta el, hogy a teljes összeget a Farm Bankba tegye. Aki több, mint 5000 lírát (kb. 1300 dollár) fektet be, annak írásos szerződést is küldenek arról, hogy csőd esetén garantálják a befektetett pénz és hozamainak kifizetését.