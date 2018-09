Egymilliárd ember életét forgathatja fel egy új fizetési őrület

A fintechcégekről is szó lesz a Portfolio Banking Technology 2018 Konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A távol-keleten szabályos fintech-forradalom tombol , több olyan internetes óriásról is írtunk, melyek pár év leforgása alatt gyakorlatilag teljesen átalakították Kína fizetési piacát. A régió nagyjai mellett amerikai cégek is játszanak a fizetési piac feletti dominanciáért, egyelőre viszont ők még eltörpülnek olyan netes óriások, mint a Tencent vagy az Alibaba fizetési cége, az Ant Financial mellett. Ebbe a versenybe szállt be nemrég egy indiai fintech-startup, a Paytm.

Gyorsan nagyra nőttek

Mobilfizetés - a Paytm appja 2017-ben átlépte a 100 millió fős felhasználói küszöböt. Részben ebben segített az, hogy a fizetési cég bizonyos esetekben a teljes vásárlásra fordított összeget visszatéríti a felhasználónak, persze ez csak a Paytmen keresztül fordítható újra vásárlásra.

Online vásárlás: a Paytm rendszerén nagyon egyszerűen lehet vásárolni TV-előfizetésen keresztül közműszolgáltatásokon keresztül devizákig sok mindent. Volt egy árukereskedelmi ága is; de a Paytm Mallt 2016 decemberében leválasztotta magáról, viszont egy holdingcégen belül maradt a két üzletág.

Aranykereskedés: a Paytm Goldon keresztül akár 1 rúpiáért (kb. 4 forint) is lehet aranyat vásárolni online.

A Paytm Business segítségével üzleti felhasználók nyomon tudják követni a cash flow-jukat, valamint kezdeményezhetnek részletfizetést is nagyobb vásárlások esetén.

Az appon keresztül lehet belépőjegyeket vásárolni, utazást szervezni és parkolásért is fizetni.

Illetve be tudunk fektetni kétféle vagyonkezelési termékbe is.

2010-ben alapították meg a Paytmet; kezdetben mobilfeltöltéssel foglalkozott, majd belevájta magát az e-kereskedelem és az online fizetési rendszerek világába, ma meg már szinte minden elérhető a vállalaton keresztül, ami a digitális élethez kapcsolódik. A cég történelmében az igazán nagy áttörést az hozta el, amikor az indiai állami vasút, az Indian Railways és az Uber is bevezette a Paytm mobilfizetési rendszerét, mint fizetési módot. Őket követték hamarosan a közműszolgáltatók, oktatási intézmények, majd repülési társaságok, illetve közép- és kisvállalatok sokasága is.Ma többek közt olyan szolgáltatások érhetők el a Paytmen keresztül, mint:

Kép: Shutterstock

Hatalmasra hízott

A Paytm egyébként az online játékpiacon is terjeszkedik, az AGTech nevű startuppal közösen egy Gamepind nevű mobilos játékplatform elindítását tervezik.Ma már körülbelül 300 millió ügyfele van a Paytm-nek, napi ötmillió tranzakiót bonyolít le és több mint 7 millió helyen elfogadják, mint fizetési mód - ebből 850 ezer offline bolt. A Paytm mobilfizetési megoldásait már street foodos kioszkokban és piactereken is használják.

Fotó: Shutterstock

Jelenleg körülbelül egymilliárd ember van még az országban, akiket felszívhat a Paytm, ha hasonló ütemben terjed el a mobilfizetési őrület, mint Kínában.

A mobilfizetési megoldások terjedésén felül a Paytm egyébként nagyon aktív a startupfinanszírozás területén is: 2015-ben ötmillió dollárt fektettek a Jugnoo fuvarozási cégbe, majd 2016-ban a LogiNext és XpressBees logisztikai cégek kaptak tőlük támogatást. Részesedést vásároltak a QorQL egészségügyi startupban is, ami mesterséges intelligenciával segíti az orvosok munkáját.Több startupot egy az egyben megvettek: 20 millió dollárért bekebelezték a NightStay hotelfoglalási appot, 40 millióért a TicketNew jegyfoglalással foglalkozó céget és 350 millió rúpiáért az Insider.in turisztikai startupot is.Vélhetően a Paytm (és holdingcégének) célja, hogy hosszú távon hasonló internetes, számos digitális szolgáltatással egyszerre foglalkozó óriáscég legyen, mint a kínai Tencent . Az online fizetési megoldások rohamos térnyerésének köszönhetően (melyet jelentős részben maga a Paytm katalizál), a célkitűzésük reálisnak mondható.A Statista becslése szerint öt éven belül a jelenlegi 2,3-szorosára hízik az indiai online fizetési piac volumen tekintetében, míg az indiai lakosság szűk fele már digitális csatornákon keresztül fog fizetni a jelenleg még erősen készpénztúlsúlyos gazdaságban.

Miből élnek?

a pontos díjszabás termékkategóriától függ, de jellemzően a termék árának 2%-a + adó.

Jutalékot vesznek fel a Paytmen keresztüli mobilfeltöltések, jegyvásárlások és számlafizetések után is - eleinte csak ezek az elemek képezték a vállalat teljes bevételét.

A Paytm tárcájában tárolt pénzösszeget befektetik likvid vagy rövid lejáratú, biztonságos értékpapírokba (például bankbetét, rövid kötvények) és az ezen keletkezett hozam egy részét megtartják maguknak.

A cég applikációin belül találkozhatunk hirdetésekkel is, mindezért pedig a Paytm jutalékot vesz fel. Több más pénzügyi intézmény termékeit (pl. hiteleket, mivel maga nem foglalkozik hitelezéssel vagy befektetési termékekkel) is elérhetünk a Paytm rendszerein keresztül.

Az online tranzakciókra felszámíthat még a vállalat egyéb tranzakciós díjakat és szállítási költséget is.

A visszaéléseket nemcsak tiltással és pénzvisszafizetési kötelezettséggel bünteti az indiai startup, hanem pénzbüntetést is kiszabhat.

Akár más mobilfizetési platformok, a Paytm is elsősorban az eladókat sarcolja meg:

Fotó: Shutterstock

Bejön a befektetőknek

A Paytm-et Vijay Shekhar Sharma, a cég vezérigazgatója a saját kétmillió dollárjából alapította, ma már körülbelül 10 milliárd dollárt ér. A Paytm (illetve anyacége, a One97 Communications) befektetői közt megtalálhatók olyan nagy nevek is, mint Warren Buffett amerikai tőzsdemilliárdos cége, a Berkshire Hathaway és az Alibaba, valamint az Ant Financial kínai e-kereskedelmi és mobilfizetési óriások is.A Paytm fizetésekkel foglalkozó ága a 2017-es üzleti évben 814 milliárd rúpia bevételre (kb. 120 millió dollár) tett szert, ami kb. 38%-os növekedésnek felel meg a 2016-os üzleti évéhez képest. Hogy nyereséges vagy veszteséges lett-e, a cégcsoport nem közölte. Anyacége, a One97 egyébként tavaly még masszívan veszteséges volt, idén viszont az sem közölte számait.A cégben minden esetre hatalmas fantáziát látnak a befektetők, hiszen India 1,35 milliárd fős népessége még csak most kezdi meg az átállást a mobilfizetési megoldásokra a készpénztúlsúlyos gazdaságról. Hasonló folyamat a szomszédos Kínában is többé-kevésbé lezajlott már, melyre egy komplett digitális ökoszisztémát húzott fel a Tencent és az Ant Financial AliPay-e. Ezekről itt írtunk:A Portfolio cikksorozatot indított, melyben bemutatjuk a legnagyobb fintechcégeket; olvashat többek közt olyan innovátorokról, mint