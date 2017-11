Egyszerre két irányból szorongatja az EU a magyar bankokat

Schannen Frigyes (Roland Berger) elmondta: idei felmérésük szerint minden bank tisztában van a PSD2 szabályozás hatályba lépésével, a bankok körülbelül a fele úgy érzi, megfelelően halad a felkészüléssel, és csak 5-10% érzi úgy, hogy jelentősen le van maradva. Míg a Magyarországon kívüli CEE-országokban a bankok 56%-a vár bevételcsökkenést rövid távon a PSD2-től, Magyarországon ezek aránya csak 17%. Hosszú távon viszont régiós szomszédainknál 35% jósol csak csökkenést, Magyarországon viszont 40%. A PSD2 várható bevételi hatása a bankoknál tehát nem egyértelmű, megoszlik a bankok véleménye. Leginkább az üzleti tervekbe való átültetés bizonytalan.

előadásában rámutatott: a bankok számára négy stratégiai opció áll a szabályozási és piaci változásokra adható reakcióként: 1. Egyszerűen megfelelni a PSD2-nek, 2. növelni a hozzáférést, és ezzel növelni a bevételt, 3. tanácsadással, új szolgáltatásokkal kiegészíteni mindezt, 4. egy ökoszisztéma kialakítása - az Online Üzleti Informatika Zrt. szerint ez utóbbi a jövő. A jövő ökoszisztémája, "nagy bazára" banktech és fintank cégekből és digitális bankokból egyaránt állhat, ezek szolgáltatások széles skáláját fogják nyújtani. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a szabályozás most már nem falakat épít, hanem utat tör, az Európai Parlament "Fintech resolution" kiadványa egyértelműen hitet tett a fejlődés mellett. A PSD2 direktíva pedig tökéletes alkalmat nyújt az ökoszisztémák kialakítására. A cég küldetése a banki IT-k szintre hozása, új ökoszisztéma megoldások megtalálása a bankok számára."Hogyan ismerjük fel az adatvédelmi érintettségű banking technológiai folyamatokat?" címmel tartotta előadását. A téma relevanciáját adja a 2018. május 25-től közvetlenül alkalmazandó EU-s GDPR irányelv is. A címben feltett kérdésre adandó válaszhoz tudni kell, jogilag releváns vagy nem releváns, illetve személyes adatról van-e szó. Ha felmerül, hogy egy természetes személyre lehet visszafizetni az információkat, könnyen ez utóbbiról lehet szó. Adatkezelőként való érintettségünk esetén is relevánsak az adatvédelmi szabályok. Az adatkezelés kockázatai nagyon eltérőek, de a banki adatkezelés jellemzően a magas kockázati szinthez tartozik.A magyar bankok közül vannak, akik már közel állnak a teljes felkészüléshez a PSD2-re, de a többségnél még bőven maradt teendő - mondta a panelbeszélgetésben(WyzeMe). Ma már nem arról szólnak a beszélgetések, hogy állnak a bankok a felkészüléssel, inkább hogy a minimumon túl mi mindent tudnak még kihozni a PSD-2-ből - mondta. Nagyon megnehezíti a bankok dolgát, hogy az informatikai fejlesztésekkel és a PSD2-re való felkészüléssel az EU-s adatvédelmi irányelvre, a GDPR-ra való felkészülés időben egybe esik - mondta, hozzátéve: a magyar nagybankok egyébként elkezdték GDPR-megfelelési projektjeiket.szerint sokan megijedtek a bankoknál, mert későn kezdték el a felkészülést a GDPR-ra.