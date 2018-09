EKB: "minél hosszabb, annál értékesebb"

minél hosszabb, annál értékesebb.

Az 5, 10, 20 és 50 eurós után az EKB új 100 és 200 eurós bankjegyet is kibocsát, ami az Európé-sorozat utolsó két darabja lesz (az 500 eurós még mindig forgalomban van, és marad is, de újat már nem bocsátanak ki belőle).A két új bankjegy más méreteket kapott, mint elődei: pontosan ugyanolyan magas, mint az 50 eurós bankjegy, viszont a hossza az értékkel nő a bankjegyeknek. Ahogy az EKB is kiemeli:Az új bankjegyek többféle biztonsági elemet is kaptak, ezeket az alábbi ábrán foglalták össze:

A digitális fizetési megoldások terjedése ellenére az EKB adatai szerint folyamatosan nő a készpénz iránti kereslet a világon. Az euró 2002. évi bevezetése óta megháromszorozódott az euróövezetben forgalomban lévő bankjegyek száma - ez jelenleg 21 milliárd. A forgalomban lévő bankjegyek értéke pedig jelenleg évente mintegy 4%-kal emelkedik.