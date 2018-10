Elindult a régió első startup programja

Magyarország fintech startupjai egy helyen, a Portfolio Banking technology konferenciáján. Regisztráció itt. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Magyarország fintech startupjai egy helyen, a Portfolio Banking technology konferenciáján. Regisztráció itt. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az ösztöndíjprogram a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával, a Design Terminal és partnerei, a szlovák 0100 CAMPUS, a lengyel Foundation for Technology Entrepreneurship és a cseh UP21 közös munkájának eredményeként jöhetett létre.Kitértek arra: a négy kiválasztott startup részt vesz egy 10 napos, intenzív budapesti mentorprogramon, amely alatt tréningeken, mentorálásokon és üzleti találkozókon szereznek tapasztalatokat. Ezt követően egy 10 napos tanulmányútra indulnak a visegrádi régióba, ahol lehetőségük lesz üzleti kapcsolataik bővítésére nagyvállalati partnerekkel, emellett kormányzati személyekkel is találkozhatnak.A csapat nagyvállalati partnerei között olyan jelentős társaságok találhatóak, mint az IKEA, a Nestlé és az Audi.A cseh Aibrace karkötője életet menthet olyan vészhelyzetben, amely a szívhez, idegrendszerhez vagy légzési problémákhoz kapcsolódik. A szlovák Freya a családtervezés lehetőségeit mutatja be a gyermekvállalás előtt állóknak. A negyedik startup, a lengyel Runvido a legújabb technológiát szolgáltatja ahhoz, hogy megkönnyítse a vállalkozások kommunikációját felhasználóikkal.