Elindult az Apple Pay a Revolutnál is

Három magyar bank; az OTP, az Erste és a Gránit Bank is elérhetővé tette az Apple Payt hazánkban eddig, most pedig a Revolut is fellép a porondra a mai bejelentéssel. Összesen ezzel 29 országban vált már elérhetővé a Revolut Apple Payhez kapcsolt szolgáltatása.A Revolut ügyfelek a Revolut appon, vagy a Wallet applikáción keresztül adhatják hozzá Revolut kártyájukat az Apple Pay fizetési szolgáltatáshoz. Ezenkívül azok az ügyfelek, akik nem rendelkeznek plasztikkártyával, néhány kattintással virtuális bankkártyát is hozzáadhatnak az Apple Wallethez a Revolut appból. Ezt a kártyát azonnal elkezdhetik használni, és nem kell megvárniuk a fizikai kártya megérkeztét sem. Ez lehetővé teszi azt, hogy új ügyfelek regisztráció után néhány percen belül már vásárolni tudjanak az Apple Pay-jel - ismerteti a Revolut közleményben.A korábbi bejelentésekről itt írtunk: