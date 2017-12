Eljött, amire régen vártunk: kitört a forradalom a magyar bankoknál (TOP 10 sztori - 10.)

TOP10 sztori

Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Egyelőre azonban úgy néz ki, hogy a magyar sajátosságoknak megfelelően a bankoktól indult el a magyar fintech fejlődés: mentorprogramok, inkubációs programok, partnerségek születtek, és valódi fintech megoldásokat fejelsztettek idén.

Beléptünk a 21. századba

a Bitcoint megalapozó blockchain pénzügyi alkalmazását már nemcsak kutatták, hanem élesben is tesztelték.

Sokan és régóta hirdették az igét velem együtt, hogy hamarosan eljön a fintech-forradalom Magyarországra is, de az csak váratott magára. Sokan azt gondolták - és gondolhatják most is - hogy külső szereplők a bankokat letarolva lépnek majd piaca.A bankoknak sikerült lerázniuk a korábban rájuk rakott kormányzati terheket, a céltartalék-visszaírásoknak és a felpörgő hitelezésnek köszönhetően idén már komoly digitális fejlesztésekre is futotta.A változás szelét az MNB is megérezte, így hamarosan a szabályozóval lehet újító pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban egyeztetni, illetve új megoldásokat tesztelni. Nyáron kezdték meg a nemzetközi szinten is innovatívnak számító regulatory sandbox szabályozási keretrendszer illetve az innovation hub kialakítását. A regulatory sandbox jogszabályi alapja egyébként legkorábban jövő év második felében készülhet el.Az Apple Pay, a Samsung Pay és társaik már évek óta működnek külföldön, de még mindig nem érkeztek meg Magyarországra. Talán ez a szerencséjük a magyar bankoknak, többen nem vártak tovább, így már Magyarországon is egyre többen fizethetnek mobillal a pénztáraknál. A Gránit Pay, az MKB Pay a Simple, illetve a K&H Bank új generációs mobilfizetési megoldás, míg a Telenornál (Budapest Banknál) a tradicionális hardveralapú megoldás működik már élesben.ezek jövő év első felében indulhatnak el.Közben már külsős ügyfeleknek kínált online személyi kölcsön, teljesen mobilról igényelhető személyi kölcsön, illetve még nem teljesen digitalizált, de ahhoz már nagyon közel álló online jelzáloghitel is megjelent a magyar piacon.Az online számlanyitást egy uniós rendelet megújítása hozta el hozzánk júniusban, így mostanra már 2 pénzintézetnél lehet a fotelből számlát nyitni. Sőt, már olyan fiók is létezik Magyarországon, amelyben nem dolgoznak emberek, teljesen automatizált, a nap 24 órájában működik, és ráadásul nem egy nagybank, hanem egy takarék nyitotta.Az azonnali átutalási rendszerre a háttérben már nagyban készülnek a bankok, és ez az év a PSD2 uniós szabályozásra való felkészülésről is szólt, amely megint új szolgáltatásokat hozhat a piacra. A PSD2 január közepi életbe lépése után új külső szolgáltatók férhetnek hozzá (az ügyfelek engedélyével) a banki adatokhoz, és kezdeményezhetnek az ügyfél nevében közvetlenül a bankok számláiról fizetési tranzakciókat.Miközben itthon főleg a már bizonyított technológiák terjedtek, külföldön a legnagyobb bankok és IT-cégek a fintech boom régi-új témáját kapták fel:Az R3 banki konzorcium október végén jelentette be, hogy blockchain-alapú nemzetközi fizetési rendszert hoztak létre, amin keresztül minden létező és esetlegesen újonnan létrehozott fizetőeszközzel tranzakciókat lehet lebonyolítani. Ausztráliában zöld utat kapott az első blockchainen alapuló hagyományos tőzsde, az IBM blockchaines hyperledgerén pedig a nemzetközi biztosítási kötvényeket "okosszerződéseken" keresztül kezelik. Amit biztosra vehetünk, hogy a következő időszakban egyre többet fogunk hallani a blockchain technológia hasznosításáról a bankoknál és a biztosítóknál is. Bár még senki sem tudja, pontosan mire lesz jó, de legalább az első magyar bank, az OTP beszállt már egy szakmai szövetségbe (Ethereum Alliance), ahol a blockchain banki felhasználási területeit keresik. A következő években mindn bizonnyal ez lesz a technológia, amely újabb nagy változásokat hoz a pénzügyeinkben.