Elképesztően megszedte magát a 10 leggazdagabb bitcoinguru

10. Michael Novogratz

9. Brock Pierce

8. Anthony Di Iorio

7. Matthew Roszak

6. Brian Armstrong

5. Matthew Mellon

4. Joseph Lubin

3. Tyler Winklevoss és Cameron Winklevoss

2. Changpeng Zhao

1. Chris Larsen

+1: Satoshi Nakamoto

Novogratz a Fortress Investment Group sztár portfóliómenedzsere volt, mielőtt elkezdett kriptopénzekkel foglalkozni. Most a Galaxy Investment Partners nevű kriptodeviza hedge fund vezérigazgatójaként körülbelül 700 millió - 1 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik.Pierce az EOS nevű kriptodeviza ICO-ján gazdagodott meg 2017-ben, 2018 márciusában viszont kiszállt a cégből, 700 millió - 1,1 milliárd dollárt zsebre téve. Kriptopénzes karrierje előtt egyébként sikeres gyerekszínész volt.Di Iorio az Ethereum társalapítója, jelenleg a kriptovilág egyik legbefolyásosabb szereplője, olyan cégeket is alapított, mint a Jaxx vagy a Decentral. 750 millió - 1 milliárd dollárja van kriptopénzben jelenleg.A simán csak "Matt" néven emlegetett kriptopénz-szakértő a Bloq és a Tally alapítója, 900 millió - 1 milliárd dolláros vagyonát nagyrészt annak köszönheti, hogy korán szállt be a bitcoinba és más kriptopénzekbe.Armstrong a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének, a Coinbasenek az alapítója, 900 millió - 1 milliárd dolláros kriptopénz-vagyonnal bír. Szerepelt a The Rise and Rise of Bitcoin nevű filmben is.Matthew Mellon a New York-i republikánus állami testület pénzügyi ágának elnöke volt, közben bitcoinnal és más kriptopénzekkel kereskedett. 900 millió - 1 milliárd dolláros vagyont halmozott fel virtuális devizában, mielőtt idén áprilisban meghalt egy adag ayahuasca nevű hallucinogén főzet elfogyasztása után.Lubin az Ethereum egyik társalapítója, emellett egy 600 főt foglalkoztató szoftvercége is van, a ConsenSys. Nagyjából egymilliárd dolláros kriptovagyona van.A Winklevoss-fivérek ketten együtt körülbelül 900 millió - 1,1 milliárd dollárnyi kriptopénzvagyonnal bírnak, ismertek többek közt arról, hogy ők akarták (eddig sikertelenül) elindítani az első kriptopénzes ETF-et és arról is, hogy beperelték a Facebookot, amiért szerintük Zuckerberg ellopta az ötletüket és nyertek 65 millió dollárt.Zhao eredetileg programozással foglalkozott, majd megalapította a Binance-t, a világ egyik legnagyobb kriptopénztőzsdéjét, melyen most körülbelül 6 millió ember kereskedik. A Binance-t eredetileg Kínában rakta össze az üzletember, később viszont Máltára kellett költöztetnie, mivel Kína lényegében betiltotta a kriptopénzkereskedést. Zhaónak körülbelül 1,39 milliárd dolláros vagyona van.Chris Larsen a Ripple vezérigazgatója, alapítója, 7,5-8 milliárdos vagyona van. A Ripplet 2012-ben alapította, sok nagy pénzintézet erre építette fel saját blockchainrendszerét.Satoshi Nakamoto, a bitcoin titokzatos feltalálója állítólag egymillió bitcoinnal rendelkezik, ami jelenlegi árfolyamon 6,5 milliárd dollárnak felel meg, erről korábban itt írtunk: