Elvitte valaki a nyílt piramisjáték főnyereményét, a többiek jól megszívták

A FOMO3D "befektetői" ethereumért vásárolhatnak egy kulcsot, ha így tesznek, 30 másodpercet hozzáadnak egy számlálóhoz és megjelenik egy nagy felirat, hogy valaki egy exit scamet követ el, vagyis átveri a befektetőket és le akarja nyúlni a pénzüket. Ha lejár az időzítő, az nyeri meg az összes pénzt, aki utoljára vásárolt kulcsot. Az időzítő 24 óra fölé nem mehet. Itt írtunk róla részletesen:A "jackpotot" lényegében csalással vitte el valaki, aki jól ismeri az ethereum rendszerét: egy automata kulcsvásárló bottal leterhelte a blockchaint, mellyel lényegében kizárta a többi "befektetőt," amíg le nem járt az idő. Mivel a kulcsokat csak pénzért lehet venni, a saját pénzéből is bőven égetett el a "győztes."10 469 ethereumot, vagyis mostani árfolyamon 2,91 millió dollárt nyúlt le a nyílt átverésből a "játékos". A pot maradék részét, 11342 ethereumot újraosztottak a befektetők közt, aztán újraindították a számlálót. Most 1310 ethereum forog a rendszerben, ami kb. 364 ezer dollárnak felel meg. Vélhetően egyébként a trükkös győztesen kívül mindenki mínuszban jött ki a történetből.A séma egyébként nemcsak teljes vagyonvesztéssel járhat, hanem valószínűleg kimeríti az illegális internetes szerencsejáték definícióját is, ezért továbbra is érdemes elkerülni.