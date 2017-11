Épül a digitális jövő: de hol tart most az építkezés?

Persze a digitális jövővel kapcsolatban legalább annyi a kérdés, mint amennyit biztosan tudunk. Talán a legfontosabb azt tudnunk, hogy hol tartunk most ebben, az élet sok területét átalakító változásfolyamban.

Az infokommunikációs technológiák egyre gyorsuló fejlődése gyökeresen és globálisan megváltoztatja hétköznapi szokásainkat, átalakítja igényeinket. Ezt a fejlődést nevezhetjük gyűjtőnéven digitális jövőnek.A jövő technológiái a gyártásban és a logisztikában is egyre nagyobb szerephez jutnak. Talán a leglátványosabb változás az iparban megy végbe: átalakul például az objektív teljesítménymérés, a karbantartás-ütemezés, az optimális gyártásitétel-nagyság vagy éppen az ostorcsapás-effektus. De olyan területeken is tapasztalhatjuk az átalakulást, mint például a közigazgatás: felnőtt ugyanis egy digitális nemzedék, amelynek teljesen mások a szolgáltatásokkal és azok digitalizációjával kapcsolatos elvárásai. Ők már igénylik például a digitális állampolgárságot, vagy nem zárkóznak el a digitális (állami) valutákról szóló párbeszédektől.Életüket, hétköznapjainkat meghatározza a városok "okossá" alakulása, alakítása, ami alapvető, a lakosok számára is érzékelhető infrastrukturális változásokkal jár. Javul az életminőség, bővülnek és fejlődnek az igénybe vehető szolgáltatások. Ugyanígy - az életminőség fontos elemeként - komoly változások történnek az egészségügyben is: elég, ha csak a nemrég bevezetett e-receptet említjük.

A cikk megjelenését a Magyar Telekom támogatta.

És ne felejtsük el a pénzügyeket sem: jelentősen megváltozott ugyanis az elmúlt időszakban a bankok hozzáállása a fintech és insurtech cégekhez. A nagybankok is keresik velük az együttműködési lehetőségeket, illetve azt, hogy hogyan tudnak a digitális UX mögé üzleti modellt is építeni.A Symposium délelőtti plenáris programjában meghívott előadók körüljárják, hogy milyen lesz a digitális jövő, milyen társadalmi, kulturális, üzleti és gazdasági hatásokat hoz magával, és mit jelent technológiai szempontból. Szó lesz többek között arról, hogy a jövőbeni okos megoldások milyen új elvárásokat támasztanak a távközlési megoldásokkal és szolgáltatókkal szemben.A délutáni szekció előadások az egyes iparági vertikumok köré szerveződnek, részletesen tárgyalják azok aktuális kérdéseit. Külön foglalkoznak majd az információbiztonság és az innováció témájával is. Az egyes vertikumokhoz kapcsolódó legfrissebb fejlesztéseket a Jövőtér kiállítási térben, működés közben is megtekinthetik a látogatók, a gyakorlatban is találkozhatnak a legújabb ötletekkel is.A T-Systems Symposium médiapartnere a Portfolio, november 28-án folyamatos élő tudósítással jelentkezünk az eseményről.