EU: szétverik a bitcoint a jegybanki kriptopénzek

Az engedéllyel rendelkező kriptopénzek, melyeket a bankok, jegybankok adnak ki, átszabják majd a versenyhelyzetet a kriptopénzek piacán, megnövelve a versenyzők számát.

A bizottság egy jelentésben taglalja, hogy a jegybankok által kiadott kriptodevizáknak "jelentős hatása lesz a virtuális pénzek piacára."- írják a tanulmányban.Az EU által megbízott szakemberek arra is kitérnek, hogy az új kriptodevizák megelőznék a bitcoint a keletkező árversenyben, hiszen a hivatalosan is felügyelt és szabályozott kriptodevizákkal sok tőzsde és fizetési rendszer szívesebben működne együtt.A jelentés arra is kitér, hogy a bankok használhatják a piaci erejüket arra, hogy a kripopiacokon limitálják a versenyt akvizíciókon vagy unfair árazási sémákon keresztül.