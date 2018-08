Évente több tízezer cég megy csődbe egy apró probléma miatt, de egy kis startup most megoldotta

A fintechcégekről is szó lesz a Portfolio Banking Technology 2018 Konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Nincs pénz, rengeteg a csőd

A Previse gépi tanulást és mesterséges intelligenciát használ ahhoz, hogy megoldja a vállalati beszállítók piacát mérgező késedelmes számlafizetés problémáját. Egy átlagos megrendelésre átlagosan 30-90 napos fizetési határidővel kötnek megállapodást a cégek, de ezt is csak a megrendelők 58%-a tartja be az Atradius adatai szerint. Ennek oka többek közt az, hogy a kkv-k alig 21%-a számol fel késedelmi kamatot, így nincs is érdekében a nagyvállalatoknak, hogy időben kifizessék beszállítóikat. A brit kkv-k mintegy 77%-át mérgezi a probléma. Szerte a világon éppen ezért nagy a jelentősége a problémák megelőzésében a faktoringnak (nem lejárt követelések engedményezésének), de ez a kkv-szektorban viszont nem mindenki számára elérhető megoldás.

Az Egyesült Államokban egyébként még durvább a helyzet: a számlák 12,2-16%-a esetén még a 90 napot is túllépte a fizetési késedelem, ami azt jelenti, hogy egy 120 napos megállapodás esetén a beszállítónak több mint fél évet kell várnia arra, hogy kifizessék, miközben az újabb megrendeléseket teljesíteniük kell és alkalmazottaikat ki kell fizetniük.

A Previse adatai szerint csak az Egyesült Királyságban évente 50 ezer kkv megy csődbe a késleltetett számlafizetés miatt.

Az AI a megoldás?

a beszállítócégek által benyújtott számlák 60-90 nap helyett azonnal kifizetésre kerülnek, megspórolva a vállalatoknak egy csomó költséget és forráshiány miatti fejtörést,

a vevők gyorsabban át tudják világítani a beérkező számlákat, csökkentve a hibalehetőségeket, kiszűrve a hamis számlákat és meggyorsítva az ügyintézést,

a bankok megspórolnak egy csomó költséget, melyet az kereskedelemfinanszírozási ügyletek átvilágítása jelent és plusz bevételi forráshoz jutnak, ahogy a kkv-k számára is elérhetővé teszik ezt a lehetőséget,

a Previse pedig minden ilyen ügyletből lefölöz 2%-ot.

Fiatalok, de van benne fantázia

Az Intrum adatai szerint a késedelmes fizetés miatt az európai vállalatok teljes bevételük mintegy 1,69%-ának megfelelő összeget le kell, hogy írjanak. Mivel a beszállítónak ki kell fizetnie a szállítmány előállításával kapcsolatos költségeit, így gyakran hitelhez nyúlnak, jelentősen megnövelve ezzel kiadásaikat; nem ritkán a késedelmes fizetés miatt csődbe is jutnak a fizetésképtelenné vált vállalatok.A Previse a kereskedelemfinanszírozásban használatos faktoringot és más finanszírozási típusokat fejleszt tovább az InstantPay nevű találmányával. A startup mesterséges intelligencia segítségével több százmillió adatot elemezve készít egy körképet arról, hogy a vevő mekkora valószínűséggel fizeti ki a számláját, majd eljuttatja az elemzést egy bankhoz, amely ez alapján dönthet úgy, hogy azonnal kifizeti a számlát a vevő helyett, majd 90-120 nappal később beszedi az összeget a vevőtől, kamatostul. A Previse a benyújtott számlákat is átvilágítja, mellyel a problémás / hamis számlákat azonnal kiszűri a rendszerből. Így összességében:Összehasonlítva egy átlagos angol faktoringcéggel, a Previse átlagosan fele akkora díjért cserébe dolgozik és a számla összegének 100%-a kifizetésre kerül, egy követeléskezelővel szemben pedig előny, hogy nem kell a behajtás idejével és veszteségeivel számolni, ha az ügyfél nem fizet.A megoldással a Previse reményei szerint "számottevően javítani" tudja majd az Egyesült Királyság, az EU és az Egyesült Államok gazdaságát.A Previse 2016-ban indult, első irodájukat tavaly októberben nyitották meg Glasgow-ban. Indulásukat nagyrészt a Scottish Enterprise-nak köszönhetik, amely 800 ezer fontot adott nekik arra, hogy 37 új munkahelyet nyissanak, az infrastruktúrájuk és technológiájuk fejlesztését viszont a Hambro Perks és két másik kockázati tőkealap finanszírozta, mintegy 2 millió dollárral.A napokban zártak le egy újabb, 7 millió dolláros forrásbevonási kört; a befolyt pénzt a Previse további növekedésre akarja használni, melynek célja, hogy "az azonnali fizetést a világ minden cégének elérhetővé tegyék."

Mivel a cég még nagyon fiatal, ezért nehéz bevételi számokról, profitabilitásról beszélni. A cég ötlete viszont megragadta a befektetők mellett a Fintech City figyelmét is, amely évente listát készít a világ 50 leginnovatívabb startupjáról - a listára a Previse is felkerült.A fiatal cégben mindenesetre rengeteg fantázia van, hiszen a kkv-szektornak mintegy 2400 milliárd dollárnyi forrásigénye lenne, melyekkel a fizetési késedelmekkel kapcsolatos likviditási problémákat kezelnék.