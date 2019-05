Facebook-gyilkos közösségi oldalt indít a megosztó sztárpszichológus

Célunk, hogy kezdjünk valamit azokkal a problémákkal, melyek más közösségi médiahálózatokat mérgeznek. Az alapszabályunk az lesz, hogy ha tartalomszolgáltató vagy a platformunkon, nem fogjuk megszüntetni a csatornádat, hacsak nem kényszerít erre az amerikai bíróság végzése

A Brain Bar meghívásából Budapesten ad elő csütörtök délután Jordan B. Peterson, klinikai pszichológus, egyetemi tanár, író és vlogger, aki többek közt a 12 szabály az élethez című bestseller szerzője is. Délelőtt egy zárt sajtóeseményen válaszolt újságírói kérdésekre, ahol a készülő közösségi médiaplatformjáról kérdeztük a szakembert.Jordan Peterson elárulta, hogy júniusban indul el az új közösségi oldala, melynek célja az lesz, hogy megkerülje a jelenleg széles körben népszerű tech-cégek által alkalmazott (gyakran politikai alapú, sokak által lényegében cenzúraként értelmezett) tartalomszűrést.- mondta Peterson.Mint ismert, a közösségi médiaoldal ötletét azután találta ki Peterson - Dave Rubin libertariánus amerikai politikai kommentátorral közösen -, miután a Patreon figyelmeztetés nélkül törölte Carl Benjamin (művésznevén Sargon of Akkad), egy brit saját elmondása szerint klasszikus liberális (ellenfelei szerint inkább szélsőjobboldali) vlogger, majd később a UKIP-színeiben induló politikus fiókját. Ezután több ismert tartalomgyártó is fiókjának törlésével bojkottálta a szolgáltatót, többek közt Sam Harris idegsebész-filozófus, Dave Rubin és maga Peterson is.Peterson ma kérdésünkre elmondta, hogy csak szűk körnek nyitják meg az oldalt, a tesztek viszont már most is folynak. Egyelőre számos kérdés marad még tisztázatlanul az oldallal kapcsolatosan, példáulA szakember elmondta, hogy egyébként for-profit céget alapítanak, ennek oka pedig többek közt az is, hogy ha nem teljesítnek jól, "meghalnak", ez pedig egyfajta minőségi kontrollt is jelent.- mondta el Peterson. Hozzátette: egyébként egy jó csapat üzemelteti a rendszert, jól néz ki és olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyekkel más platformok nem.A platformon lehet majd:Jelenleg egyébként befektetőket is keresnek, akik támogatnák az egyelőre béta szinten működő közösségi médiát.Korábban egyébként Petersonon kívül más is próbálkozott a szólásszabadságot semmilyen módon nem korlátozó közösségi médiaplatform elindításán: a Gab nevű közösségi oldal erre egy példa, amely a moderáció hiánya miatt szélsőségesek melegágya lett. Azt még nem tudni, hogy gátolná meg a pszichológus, hogy az ő közösségi médiuma is hasonló sorsra jusson.Egy kérdésére válaszolva Peterson elmondta, hogy szerinte a Facebook halálát fogja okozni, hogy nem tudják szabályozni a platformon megjelenő tartalmat, de próbálkoznak vele, technikailag viszont ez nem lehetséges.- fogalmazott a szakember. Úgy véli, ahhoz, hogy hatékonyan lehessen felügyelni a közösségi oldalakon működő tartalmat, a felhasználói számnál nagyobb felügyelőtestületet kellene üzemeltetni, ez pedig egyszerűen kivitelezhetetlen és úgy gondolja, erkölcsileg nem is indokolt.Peterson beszélt az irreális utópiára való törekvés károsságáról, a zsidó-keresztény erkölcs visszaalításának fontosságáról, az erőalapú társadalomszervezés tévességéről és a biológia pszichológiából való kivételének hátrányairól is.