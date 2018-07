Facebookos chatbottal újít az E.ON

A robottechnológiák pénzintézeti hasznosításáról is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Az E.ON új chatbotjának, Botinak legfőbb feladata, hogy a vállalat közösségi Facebook oldalán az ügyfelek, érdeklődök üzeneteit azonnal megválaszolja a lehető leghasznosabb információval. Az összetett egyedi ügyekben ugyan még nem tud segíteni, de számos gyakran felmerülő kérdésben igen."Boti nem egy elrémisztő, sci-fi filmekben riogató mesterséges intelligencia, hanem egy olyan ügyfél program, melynek karaktere van és kedvesen, végtelen türelemmel és segítőkészséggel válaszol, igyekszik mindenre megoldást találni" - mondta Károlyi Zsuzsanna, az E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációs vezetője.Botit az Attrecto Next Tech Digital Solution hatfős fejlesztői csapata hozta létre. A jelenlegi, néhány hónaposra tervezett tesztidőszak után - a tapasztalatokat összegezve - tovább fejlesztik tudását az ügyfelek megkeresései és igényei alapján annak érdekében, hogy a későbbiekben minél pontosabb válaszokat adhasson."Boti egy különleges chatbot, hiszen már 150-nél is több szándékot képes felismerni, és ez a szám a jövőben egyre nő majd. Már rengetegen próbálgatták, hogy mit tud, sokaknak nagyon tetszett, beszélgettek vele, megismerték a különféle funkcióit. Ez a chatbot tökéletes eszköz arra, hogy a leggyakrabban feltett és adatbázisokból könnyen megválaszolható felhasználói kérdésekre azonnali válaszokat adjon, megkönnyítve az E.ON ügyfélkiszolgálási munkáját is“ - mondta Engelhardt Márk, az Attrecto chatbot és automatizációs divíziójának üzleti vezetője.Amennyiben valaki nem tudja pontosan, mivel kapcsolatban szeretne segítséget kérni, a chatbot felajánl egy menüt, amiből a felhasználó kiválaszthatja a számára megfelelőt. Ha nem finom hangnemben fogalmaz a kérdező, Boti udvariasan megkéri, hogy ne írjon csúnya szavakat. A kérdésekre adott hasznos válaszokon kívül pedig van még egy szórakoztató tulajdonsága: kérésre akár viccet is tud mesélni, hogy ezzel jó kedvre derítse a bejelentkezőket.