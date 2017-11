Félelmetes, hogyan fejlődik a mesterséges intelligencia

Ez is azt mutatja, hogy a technológia rendkívül gyorsan fejlődik, és szinte biztosan eljön a pillanat, amikor a gépek sokkal okosabbak lesznek az embereknél.

Az elmúlt néhány évben a nagyobb számítási kapacitás, a milliárdnyi adatpont gyors elemzésének képessége, a felhőrobotika, a gépi mély tanulás, valamint Google és az Amazon óriáscégek, illetve az olyan látnokok, mint Elon Musk beruházásainak eredményeképpen úgy érezhetjük, hogy egy új "kambriumi robbanás" küszöbén állunk. Ez a küszöbön álló forradalom újradefiniálja az intelligenciáról, a kognitív interakcióról alkotott képünket, hogy mit jelent embernek, mi több, felsőbbrendű embernek lenni.A mesterséges intelligencia kialakításához elsőként számítási kapacitást kellett biztosítani, meg kellett érteni az emberi gondolkodást, majd egy olyan hálózatot kellett létrehozni, amely képes ezt a gondolkodást szimulálni. Ebben nagy segítségre van a Deep Learning, vagyis amikor hatalmas adatbázisokban keresnek a gépek mintákat, és ebből tanulnak.A mesterséges intelligencia lényege pár hónappal ezelőttig annyi volt, hogy az emberi gondolkodás egyes kis részeit programozták le speciális területekre. De ma már létezik olyan gép, amely magától képes tanulni anélkül, hogy emberek irányítanák ebben, és anélkül, hogy ehhez adatokat tápláltak volna bele. A meglehetősen bonyolult GO táblajáték világelső emberi játékosait megverő két mesterséges intelligencia gépet egy új technológiával működő gép megverte úgy, hogy csupán 17 nap alatt megtanult go-t játszani.Gondoljunk csak bele, már most kiborgok vagyunk, hiszen az okostelefonunk a kihelyezett agyunknak is tekinthető. A következő nagy kérdés az lesz, vajon a gépeknek lehet-e érzelmük, és kell-e, hogy legyen érzelmük? A robotokkal együtt kell majd dolgozni, a munkahelyi szerepeket újra kell majd írni ennek megfelelően. Megjelennek az olyan önfejlesztő biztonsági rendszerek is, melyek megtalálják a saját biztonsági réseiket, és javítják is azokat.A mesterséges intelligencia fejlődése emellett már a gazdaságra is komoly hatással bír, 2016-ban a legtöbbet az USA, utána Kína, majd az Egyesült Királyság költött mesterséges intelligencia fejlesztésekre.