Felforgató fintechekkel és a "jövő Zuckerbergjeivel" barátkozik az MNB

Az MNB abban érdekelt, hogy a magyar pénzügyi rendszer szereplői hatékonyabbá, versenyképesebbé váljanak. Ma tartották meg a pénzintézeti szektor és az MNB közötti párbeszéd kialakítására létrehozott rendezvénysorozat első eseményét, azonban mindjárt nem a pénzintézeti szektor már engedéllyel rendelkező szereplőit hívták meg, hanem a "jövő Zuckerbergjeit", fintech innovátorait.Ez utóbbi nem kevesen kiváltsága lesz, hanem sok szereplőt várnak ide. Nem csak az MNB engedélyei alól lehet felmentést kapni, hanem akár törvényi előírások alól is, persze korlátozott módon. Az azonnali fizetési rendszer elindul nyáron, de senki nem fogja észrevenni, ha erre nem fejlesztenek új applikációkat, fizetési módokat, ezért is van szükség az innovátorokra - emelte kialelnök.A rendezvény első panelbeszélgetésének résztvevői szerintA fintechek kihívásairólbeszélt, aki az Inlock egyik alapítója, ez egy P2P lending megoldással foglalkozik, amely kriptopénzre nyújt hitelt. Az Inlock Észtországban került bejegyzésre, de már fontolgatják az opeatív működés hazaköltöztetését, közel kilenc millió dollárt gyűjtöttek többnyire kriptopénzből és magánbefektetőktől. Az itthoni pénzügyi szektor szereplőihez ha valaki bekopog, hogy szeretne API-n keresztül a bankhoz csatlakozni, akkor kevés esetben fogadják tárt karokkal, ugyanis több projekttel vannak elfoglalva.a Dorsum banki innovációs vezetője szerint néhány évvel ezelőtt a bankok kapcsoltak, és a bigtech, fintech forradalom miatt elkezdték átalakítani a gondolkodásukat.Még mindig kevés belső kapacitás és figyelem jut a bankoknál az innovációra, mert rengeteg szabályozási és megfelelőségi feladatot látnak el, de már egyre nyitottabbak a fintechek felé. De a szervezeti kultúrán kívül a bankok IT-rendszereinek modernizálása is komoly feladat, amin már gőzerővel dolgoznak.a TransferWise európai fejlesztésekért felelős vezetője elmondta, ők azért tudtak kiemelkedni a mezőnyből, mert nagy kereslet volt a szolgáltatásukra, az alapító jó helyre tapintva ismerte ezt fel. A legfontosabb, hogy tanuljanak a nagy cégek problémáiból: érdemesebb egy területen 100 százalékos megoldást fejleszteni, mintsem rengeteg üzletágat indítani. Ezekkel rövidtávon növelni lehet a bevételeket, de hosszú távon ez nem működik jól. A szakember azt is elmondta, a következő néhány év alattösszesen egyébként most 1500-an dolgoznak a fintech unikornisnál.A munkaerőpiaci kihívásokról szólvaa Corvinus Egyetem dékánhelyettese elmondta, hatalmas kereslet van az informatikusokra és a közgazdászokra,A piacnak fontos, hogy nem elég, hogy a hallgatók csak programozók legyenek, hanem hogy értsék is, mi van a kód mögött. A banki csapatokba is kellenek olyan szakemberek, akik értenek a programozáshoz is. Egyre több fintech képzést tartanak az egyetemen, még posztgraduális menedzserképzés is van már erre, ezt próbálják most piacra kivinni.