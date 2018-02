Feltörték a Tesla rendszerét, majd kriptopénzt kezdtek el rajta bányászni

A kiberbűnözők az autógyár Kubernetes adminisztrációs konzoljába hatoltak be, amely nem volt jelszóval védett. A Kubernetes a Google fejlesztése, melynek segítségével felhő alapú alkalmazásokat lehet optimalizálni. A szolgáltatáson keresztül a Tesla Amazon Web Services-fiókjához hozzáfértek, amelyre ráküldték a Stratum nevű kroptobányász-szoftvert.A RedLock nevű kiberbiztonsági cég, amely a támadást felfedezte, nem tette közzé, hogy pontosan melyik kriptopénzt bányászták a hackerek.Más cégek is szembesültek már hasonló problémával: a brit Aviva biztosítót és a holland SIM-kártyagyárat, a Gemaltót is vették már célba kriptobányász-hackerek.A Tesla állítása szerint az ügyféladatokat, illetve a járműveik biztonságát nem veszélyeztette a támadás. Hozzátették, hogy egyébként fizetnek "fejpénzt" azért, ha valaki bugot fedez fel a rendszerükben, úgyhogy lényegében támogatják az ilyen próbálkozásokat. Ebben az esetben elmondásuk szerint órákon belül lefülelték a hackereket.