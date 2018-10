Feltörtek egy feltörhetetlennek hitt virtuális pénztárcát

Az eset már csak azért is érdekes, mert a cold walletek (magyarul hideg tárcák) elvileg teljesen hackertámadás-biztosak, hiszen nincsenek csatlakoztatva az internetre, így a hackerek nem is férhetnek hozzá az ezeken tárolt tokenekhez. A trade.io az érintett tárcákat USB-s tárolóeszközökön tartotta egy banknál elhelyezett széfben. Állítólag a széfeket nem törték fel, vagyis nem manuálisan fértek hozzá az adatokhoz.A hackerek a Trade.io saját tokenjéből, a TIO-ból vittek el 50 millió darabot, a Bancor és a Kucoin kriptotőzsdéken keresztül mozgatták át őket. A társaság saját pénzéről van szó, melyet likviditáskezelésre használtak volna, ha szükség merül fel erre vonatkozóan.A Trade.io a lopott TIO-kat most forkolással próbálja értéktelenné tenni, a virtuális pénzek egy részét viszont már visszaváltották hagyományos devizákra. A TIO-val való kereskedést mindhárom érintett kriptotőzsde átmenetileg felfüggesztette, bár valószínűleg már túl későn.Az Ethereum World News megemlíti, hogy gyakorlatilag példátlan esemény a kriptovilágban egy cold wallet feltörése, előfordulhat, hogy bennfentesek állhatnak a dolog mögött.