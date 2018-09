Fölösleges nyűg vagy az életünket javító szabályozás a GDPR?

szerint annyira drámai változásokat nem hozott a GDPR. A felhasználókban nagy volt a félelem, hogy hozzájárulás híján elvesztik a hozzáférésüket például a Gmailhez, Facebookhoz, ezért rengetegen olyan hozzájárulási kérelemre is igent mondtak, melyre nem feltétlen kellett volna.elmondta, hogy a Cambridge Analytica botránya abból fakadt, hogy nem legálisan szereztek meg adatokat, valamint kérésre sem törölték ezeket. A Facebook azért kapott bírságot, mert nem győződtek meg arról, hogy törölték-e valóban az adatokat.elmondta, hogy az egyetemen nagy diemma, hogy lehet-e katalógust íratni a hallgatókkal, adatkezelési aggályok miatt. Danyi úgy véli, hogy a GDPR egyszerre tudatosítja a felhasználókat, a cégeket pedig szigorúbb adatkezelésére instruálja. Úgy véli viszont, hogy még mindig nem vigyáznak a cégek a felhasználói adatokra annyira, mint a saját titkos adataikra.Papp szerint érdemes privát böngészőt használni, amely a cookie-kat nem menti. Használhatunk mellé VPN-t is vagy hirdetésblokkolót is.Danyi szerint a nagyvállalatok általában több lépéssel együtt vannak, például machine learningen keresztül. Korábban, 2000 környékén egyébként felmerült az is, hogy két internet lesz: egy ingyenes, hirdetéses és egy gyors, fizetős, hirdetés nélküli. A hallgatói egyébként létrehoztak egy olyan startupot, mely segít azt kideríteni, egy adott cég milyen adatokat tárol rólunk.Barnóth szerint a hirdetésblokkolás komoly problémát okoz a versenyszektornak, mivel azok a cégek, amelyek hirdetésből élnek meg, ezek miatt nem jutnak bevételhez.Barnóth szerint még tart az átmeneti időszak és még nem ért mindenki oda ebben a folyamatban, hogy maximálisan megfelelne minden előírásnak. Egyébként egyelőre úgy véli, a felhasználók jártak a legjobban.Danyi szerint mindenki profitált ebből, de legtöbbet az ügyfelek. Neki személy szerint egy 10 perces adatkezelési folyamat, a jegyek rögzítése, most körülbelül 45 percre növekedett.Papp szerint aki eddig csibész volt, ezután is az tud lenni, de jobban tudja, pontosan milyen előírásokat kell kikerülnie. Legjobban szerinte a tudatos felhasználók és a szupport-infrastruktúra járt a szabályozással, a hatóságnak mindez szerinte fölösleges nyűg.

Fotó: Stiller Ákos