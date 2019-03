Fontos határidő közeleg: átvilágítják a banki ügyfeleket Magyarországon

A témáról szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies koferenciánkon is. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

Binder István hozzátette: a 2017 júniusában életbe lépett pénzmosás elleni törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik. Aki az elmúlt két évben nyitott bankszámlát, annak nem kell azonosítania magát - jegyezte meg.Az intézkedés célja, hogy a számlák ne váljanak a pénzmosás finanszírozásának eszközévé - fogalmazott.Elmondta: az átvilágítás során a lakossági ügyfelek személyi okmányát, illetve lakcímkártyáját lemásolja a pénzügyi szolgáltató, majd az ügyfélnek alá kell írnia egy dokumentumot, amelyben arról nyilatkozik, hogy nincs kiemelt közszereplői státusza, vagyis nem állami cég elsőszámú vezetője és nem is politikus.Vállalati ügyfelek esetén a cég nevében eljáró megbízott szintén személyazonosságát, illetve lakcímét kell igazolja, továbbá adószámát is meg kell adnia a teljeskörű ügyfél-azonosítás során - fűzte hozzá Binder István.A témával ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.