Fontos részletek a versenyképességi csomagról: adózási ösztönzők jönnek

A gazdaság versenyképességének növelése érdekében az adórendszeren keresztüli ösztönzőkre is szükség van. Elfogadtuk a versenyképességi csomagot, ami holnap kerül a kormány elé, ennek fontos része a kkv-k digitalizációs fejlesztése - jelentette ki előadásában Palkovics László.Az új, SZIP 2.0 programmal tovább növelnék a háztartásokban elérhető internet sávszélességét, elsősorban az optikai hálózat fejlesztésén keresztül.Az eddigi fejlesztésekről szólva elmondta, 2018 végéig minden háztartásba megcélozták a szélessávú internet elérését, ez sikerült is: 883 ezer háztartásba jutott el a 30 megabites net, erre mintegy 150 milliárd forintot fordított a kormány, most 99,9 százalékos a lefedettség.Uniós szinten is jól teljesített eddig Magyarország, 13. helyen állunk a 100 megabites internet elérhetőségben, például Németországot is megelőzzük ebben. 4G lefedettségben is a világ élvonalában vagyunk, ezt szeretnénk is megtartani, és az 5G, a mesterséges intelligencia területén fejődni.Kapcsolódó cikkeink: