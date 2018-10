Forr a víz, szorul a homárpáncél

A biztosítók digitális transzformációjáról volt szó mai Öngondoskodás 2018 konferenciánk egyik délutáni panelbeszélgetésében. Többen úgy vélték, hogy a pénzügyi és az IT-szektor számára win-win szituációt kell eredményeznie a transzformációnak, most azonban Vajda Éva online marketing szakértő (iWebMa) szerint még nem ez a helyzet.Pápay Zoltán (Allianz) és Kovács Péter (Generali) szerint költségoldalon és az ügyfélkapcsolatban is eredményt kell hoznia a digitalizációnak, utóbbit az Y és a Z generációra gondolva újra kell értelmezni. Pápay Zoltán szerint csak akkor szabad kijönni egy innovációval, ha az működik. Az életbiztosításokat nagyon nehéz online értékesíteni, már csak az adminisztratív előírások miatt is. A jogszabályi környezet nehézséget jelent, de egyúttal meg is óvja a biztosítókat.Kovács Péter úgy vélte, pénzügyi tudatosság nélkül felülről korlátos a piac, a digitalizáció ellenére pedig bizonyos ügyfelek és termékek esetében továbbra is az offline tér lesz a meghatározó. Vajda Éva szerint túlértékelt az offline kommunikáció, a fizetőképes kereslet egyre inkább online lesz megtalálható.Gaál Csaba (Private Quality), a beszélgetés moderátora egy tanulmányra hivatkozva elmondta: 2020-ra nem az ár vagy a termék színvonala, hanem az ügyfélélmény fog dönteni a biztosítók és termékeik között az ügyfelek szempontjából. A Facebook-posztok esetében a mondanivaló 50%-át 3 másodperc, 70%-át 10 másodperc alatt kell tudni átadni a felhasználóknak, hogy felkeltse a figyelmüket."Digitális transzformáció: divatkifejezés vagy valós kihívás?" címmel tartott előadást Dobó Mátyás (Invitech) a beszélgetés előtt. A vállalatok klasszikus hibájaként említette, hogy a transzformációs projektek során a "még többre" utaznak (pl. a felesleges meglévőre építik rá az újat), mindent azonnal akarnak megvalósítani, félreértelmezik az agilis módszertant, vagy éppen nem változtatnak a viselkedésükön. A fájdalom jó jelzés arra, hogy változzunk - ez utóbbi sikeres módozatairól beszélt az előadó. A beszélgetésben úgy vélte, egyes cégek ma is nagyon sok pénzt termelnek az offline térben, sokaknál működik ez ma még.