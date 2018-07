Fotókon a Mastercard újdonsága: sok magyar fiatal már ezzel fizet

A karkötőt a fesztiválozók 500 forint aktiválási díj ellenében kapják az erre kialakított pontokon. A karkötőt a helyszínen készpénzzel, vagy az EFOTT külön erre kialakított, mobiltelefonon is elérhető honlapján keresztül bankkártyával is fel lehet tölteni. A weboldalon a továbbiakban könnyen lehet kezelni a karkötőn lévő összeget, megnézni az egyenleget, a tranzakciós listát, meg lehet változtatni a karkötő PIN-kódját, vagy akár egyenlegről a bankszámlára is utalhatunk.

Fotó: Portfolio

Az oldalon továbbá megtekinthetjük a karkötőhöz tartozó kártyaszámot, lejárati dátumot, CVC kódot, amelyekkel a karkötő online vásárlása is használható. Abban az esetben, ha a karkötő elveszne, le is tilthatjuk azt, és új eszköz igénylésével korábbi egyenlegünk nem vész el, hanem automatikusan jóváírják az új karkötőre. A prepaid, azaz feltöltős karkötő mellett a fesztiválon a látogatók természetesen fizethetnek meglévő egyérintéses bankkártyájukkal, vagy arra alkalmas mobiltelefonjaikkal is.

Fotó: Portfolio

"Ma már mindenki számára magától értetődő, hogy készpénz nélkül élvezheti a nagyobb magyar zenei fesztiválokat, hiszen ezek a rendezvények mindig is élen jártak az új fizetési megoldásokban. Ma pedig egy újabb lépést tettünk előre, hiszen az EFOTT-on először olyan karkötőt kapnak a résztvevők, amelyet a fesztiválon kívül is használhatnak" - idézi a cég közleménye Eölyüs Endrét, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatóját.