Globális összeborulás jöhet a fintechek miatt

Az FCA hozta létre a világ első regulatory sandboxát, ami egy olyan szabályozási keretrendszer, amiben a fintech újításokat korlátozott számú, de valódi ügyfelekkel tesztelhetik a szolgáltatók. Az ő progrmjukban eddig 70 fintech cég vett részt, azóta 90 százalékuk lépett piacra. Az első sandbox elindulása óta a világ több országában vezették be ezt a szabályozási eszközt, Magyarországon már tavaly nyár óta intenzív munka zajlik ezen az MNB-nél.Most az FCA bejelentette, hogy egy globális (nemzetközi) regulatory sandbox kialakításának alapjairól indultak el egyeztetések. Az ő várakozásaik szerint sem lesz könnyű dolguk, mivel kockázatokat kell kezelni, és ha van valami, amit a szabályozók nem szeretnek, az a kockázat. Viszont ezen a gyorsan változó piacon ha csak 20 év múlva készül egy szabályozás, akkor az 19,5 évvel lesz elmaradva attól, amire a piacnak épp szüksége lenne, ezért muszáj lesz gyorsan dolgozniuk.Az ausztrálokkal a CNBC beszámolója szerint már el is készült egy kétoldali megállapodás, amely szerint a brit és az ausztrál fintech cégek egymás piacain is nyújthatnak szolgáltatásokat. A brit kormány emellett ma bejelentette, hogy egy kriptopénzekkel foglalkozó munkacsoportot hoznak létre, amely a kriptopénzekben rejlő veszélyeket és lehetőségeket térképezi fel.