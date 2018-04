Gyilkolós játékkal zsarol a neten terjedő új vírus

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. ÁTTEKINTÉS

A kártevők terjesztői minden olyan ötletet, trükköt felhasználnak, amely alkalmas a bevételeik növelésére. Ilyen volt korábban a Popcorn Time zsarolóvírussal fertőzött változata, amely a bitcoin váltságdíj fizetés helyett felajánlotta az áldozatnak, hogy fertőzze meg két ismerősét, és akkor ingyen megkapja a helyreállító kulcsot. Hasonló volt a Rensenware nevű kártevő is, amely a bevett szokásoktól eltérően nem pénzt kért a megfertőzött játékosoktól, hanem adataik felszabadításáért a felhasználóknak a legmagasabb pontszámot kellett elérniük egy japán PC-s játékban.A most felfedezett zsarolóvírus esetében sem pénz a váltságdíj, hanem a fertőzés után az áldozat üzenetet kap, amely szerint titkosítás által elvesztett adatai visszanyeréséhezA PUBG ransomwareamely nem túlzottan szigorú, ugyanis elvileg van egy számláló, amely ellenőrizné az egy órás folyamatot (60x60 másodperces szakaszban), azonban szerencsére már egy pár másodperces játék is elegendő ahhoz, hogy az áldozat kiváltsa a visszakódolást.A kísérleti jelleg ellenére a titkosítás erős, a CBC (Cipher Block Chaining) alkalmazásával működő AES (Advanced Encryption Standard), tehát ha ez valóban egy PoC, azaz Proof of Concept kód volt, akkor ezután a főpróba után az igazi változat várhatóan már komolyabb károkat fog majd okozni. Majd a későbbiekben kiderül, felbukkan-e még máskor is hasonló, viccesnek szánt játékra buzdító ransomware.A játékot egyébként a Steam áruházból szerezhetjük be, ennek ára 30 euró, azaz mai árfolyamon jelenleg körülbelül 9300 forint. Azonban nem szükséges megvenni a játékot, hanem akár a kalkulátor.exe-t is átnevezhetjük "tslgame.exe"-nek, ugyanis az elemzők szerint a zsarolóvírus mindössze csak annyit néz, hogy a tasklistában felbukkan-e az emlegetett "tslgame.exe" nevű folyamat.A kísérleti jelleget erősíti az a tény is, hogy minden egyes megfertőzött számítógépen teljesen azonos a helyreállító kulcs,A statisztikákból mindenesetre látszik, hogy évről évre nagyobb károkat okoznak a különféle zsarolóvírusok, amelynek költségei - beleértve az adatvesztés mellett az olyan járulékos veszteségeket is, mint az állásidő, kiesett termelés, helyreállítási költségek, igazságügyi vizsgálatok, munkavállalók biztonságtudatossági képzése - 2017-ben már