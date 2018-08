Hackertámadás érte a spanyol jegybankot

A kiberbiztonsági kérdésekről, a személyes adatok védelméről és a GDPR bírságokról is szó lesz a Portfolio szeptember 19-ei GDPR 2.0 konferenciáján. Péterfalvi Attila előad és kérdésekre is válaszol az eseményen. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Egy túlterheléses támadás volt, amely ideiglenesen elérhetetlenné tette a weboldalunkat, de nem volt hatással a normális működésünkre

A spanyol jegybank szóvivője elmondta, vasárnap kibertámadás miatt vált elérhetetlenné a jegybank oldala, ugyanakkor más szolgáltatásokat illetve az EKB -val és más intézményekkel kialakított kommunikációs csatornákat sem érintette a támadás, és adatlopás kockázata sem merült fel.- nyilatkozta a szóvivő az esetről.Miközben a leggyakrabban a kereskedelmi bankok a hackertámadások célpontjai, az utóbbi években a jegybankok körében is akadtak olyan célpontok, amelyeket sikerrel vettek be a hackerek. Két évvel ezelőtt, a bangladesi jegybanktól 81 millió dollárt loptak el, és ha egy apró elgépelési hibát nem ejtenek, akkor akár a bangladesi jegybank 1 milliárd dollárja is bánhatta volna.A túlterheléses támadásokat sokszor előkészítésre, tesztelésre, vagy egy másik támadás elrejtésére használják, de előfordul, hogy a támadók az adott cég vagy intézmény megleckéztetésére használják ezt az elavult, de könnyen megtanulható módszert.