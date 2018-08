Hamarosan kibocsátja a Világbank az első blockchainkötvényt

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

100 millió ausztrál dolláros kötvényt bocsát ki a Világbank egy blockchaines rendszeren keresztül, a projektet a Commonwealth Bank of Australiával, az egyik legnagyobb ausztrál bankkal közösen hajtják végre. A tervek szerint augusztus 28-án bocsátják ki a kötvényt 2,251 százalékos hozammal.A bond-i (Blockchain Offered New Debt Instrument, vagyis blockchainalapú új hitelviszont megtestesítő eszköz) névre hallgató kötvényt teljes egészében blockchain-technológiára húzzák majd fel, egy megosztott főkönyvi rendszerre hozzák létre és működtetik. A rendszeren nyomon lehet majd követni minden egyes kötvényhez kapcsolód tranzakciót (pl. kamatfizetést, vételt, eladást), manipulálni ezeket viszont nem lehet.Az orosz MTS telekomcég és a Sberbank idén már kibocsátott blockchainkötvényt, ugyanakkor az egy privát kibocsátás volt, míg a mostanit egy nyílt aukción lehet majd jegyezni. Ausztrália egyébként kedvelt ország a blockchain technológia kipróbálására, a helyi tőzsde blochcain alapokra állításán már évek óta dolgozik egy magyar gyökerekkel is rendelkező blockchaines cég, a Digital Asset.