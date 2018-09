Hamarosan létrejöhet egy második internet

A techguru gondolatait egy San Franciscó-i konferencián osztotta meg, amikor arról kérdezték, hogy 10-15 éven belül várható-e több, akár három-négy külön internet is.Schmidt szerint Kína GDP-jének számottevő része már most is az internettel kapcsolatos, akárcsak az Egyesült Államokban, úgy véli, rengeteg sajátos, innovatív termék származik majd a távol-keleti országból."Ha azt hiszed, hogy elégedettek az internet jelenlegi állapotával, tévedsz. A globalizáció azt jelenti, hogy nekik is van beleszólásuk," mondta Schmidt, aki figyelmeztetett: megvan a veszélye annak, hogy Kína az innovációt arra használja majd, hogy befolyását illetve a saját lakossága feletti irányítást elmélyítse. Szerinte ha létrejön egy saját, kínai internet, az Út és Övezet programnak köszönhetően bőven lesz is olyan ország majd, amely használja ezt.A Google egyébként épp most segít Kínának egy cenzúrázott keresőmotor létrehozásában, bizonyos érzékeny témákat gyakorlatilag egy az egyben letiltanának a kínai internethasználók szemei elől.Schmidt 2001-tól 2011-ig vezette a Google-t vezérigazgatóként, az Alphabet éléről idén távozott.