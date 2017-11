Hat ábra arról, hogyan forgatják fel a magyar bankokat

Szakmai közönségünk általános véleménye szerint egy ötös skálán valahol a kettes és a hármas szinten áll a bankszektor digitalizációja, vagyis a közönség szerint a banki folyamatok, a banküzem működése a hagyományos papír-alapú, manuális működésről a közepest sem elérő szinten tudott digitálissá válni.

Ezzel az eredménnyel egybecseng a McKinsey témában készített kutatása is, miszerint a bankszektor 39 százalékban tekinthető digitalizáltnak.

A digitális transzformáció a bankok jövedelmezőségére is hatással van: azoknál a szereplőknél, akik ezt a folyamatot jól hajtják végre, ott javítja, akik viszont elrontanak valamit, ott rontja. Sőt, a közönség közel harmada egyenesen úgy gondolta, hogy a jól végrehajtott digitális átállás is rontja a bankok jövedelmezőségét, aki pedig hibázik, azt tönkre is teheti.

A PSD2-re, vagyis az uniós pénzforgalmi irányelv második verziójára a résztvevők saját cégének csupán 5 százaléka készült fel már közel 100%-osan, ami viszont ijesztő, hogy a válaszadók harmadánál még nem, vagy csak alif tettek lépéseket arra, hogy jövő év elejére megfeleljenek az elvárásoknak.

A GDPR, vagyis az unió május végén hatályba lépő általános adatvédelmi rendelete a közönségünk kétharmada szerint egyenesen hátrányosan érinti a pénzintézeteket, új kötelezettségeket ró a bankokra, miközben a PSD2 megfelelést nehezíti.

A tőkebevonásra használt tokenkibocsátási piacról is szó volt negyedik panelbeszélgetésünkön, és bár rengeteg pénzt gyűjtöttek már idén kétszer több pénzt gyűjtöttek a kriptopénzes cégek ICO-kból, mint hagyományos tőkebevonással, sokak szerint vadnyugati állapotok uralkodnak az ICO piacon. Ennek megfelelően a közönség csupán 16 százaléka szavazatt úgy, hogy lehet, hogy pénzt fektetne ide.