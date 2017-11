Hatalmas kihívás a bankoknak az azonnali átutalás

Július elsején be fogjuk vezetni az azonnali átutalási rendszert, a kérdés az, hogy július 2-án mit fogunk csinálni

Az Angliában már működő azonnali átutalási rendszert a bankok a helyi bankszövetségen keresztül hozták létre, Faster Payments 2008 óta működik, itt nem kötelező a csatalakozás, de így is havonta 40 milliárd forintot küldenek ezen keresztül 138 millió tranzakcióval.Az azonnali átutalásoknál a batch-eljárásról a 7/24-es rendszerre kell átállni. A hétvégi működés eddig is előfordult, de az éjjeli már egy komolyabb változás lesz a bankokban. Illetve a hétvégi fedezeti szint beállítása is nagy kérdés, illetve hogy a devizaárfolyam változásokra hogyan készüljenek.A csalási kérdések is fontosak lesznek, egyrészt a csalásfelderítés felgyorsítása is fontos lesz, illetve az ügyfeleket lépten-nyomon követni fogják (például ha valaki belép a netbankjába, és átállítja a nyelvet magyarról oroszra, akkor nem biztos, hogy arról van szó, hogy az ügyfél épp most tanult meg oroszul).- zárta előadását Kelemen Bálint.A korábbi InterGiro 2-es (napon belüli átutalási rendszer) átálláshoz képest sok a kérdőjel az azonnali rendszernél. A bankszektornak nagy feladványt fog jelenteni, hogy minimális időablak lesz a karbantartásokra, vagyis évente kb. fél óra lesz a frissítésekre/átállásokra. Kérdéses, hogy egy új egyenlegmodult kell-e bevezetni, és akkor a core rendszernek is kell-e rendelkeznie ezzel a sebességgel?A magyar bankok most azzal küzdenek, hogy egy egyedi fejlesztéssel, vagy egy dobozos termék megvásárlásával feleljenek meg a követelményeknek. Az biztos, hogy a következő fél évben a magyar piacon nagyon nagy igény lesz erre, az IT-beszállítóknak sok feladata lesz - mondta elelőadója Banking Technology konferenciánkon.