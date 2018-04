Hatalmas összeget gyűjthet a világ egyik legnagyobb fintech cége

A bankok és biztosítók felforgatóiról is szó lesz a Portfolio május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

Az Alibaba kapcsolt vállalkozása, az Ant Financial (az Alipay fizetési rendszer üzemeltetője) 9 milliárd dollárt vonhat be magánbefektetőktől, a tőkebevonási körben 150 milliárd dollárra értékelhetik a céget - értesült a The wall Street Journal. Ezzel a világ második legdrágább magánkézben lévő (nem tőzsdén kereskedett) technológiai cége lesz az Ant Financial az Uber után.Korábban 5 milliárd dollár bevonását tervezték, ezt növelték a hírek szerint 9 milliárd dollárra. 2016-ban vontak be utoljára tőkét, akkor 4 milliárd dollárt szereztek 60 milliárd dolláros értékeltség mellett. Az Ant Financial agresszív terjeszkedésbe kezdett Kínán kívül, többek között a BNP Paribas-val kötöttek partnerséget, hogy a kínai turisták külföldön is tudjanak fizetni az Alipay-es tárcájukkal.