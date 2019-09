Hogyan bukjuk a legkevesebbet külföldi költéseink során?

A fizetési iparág legfontosabb trendjeiről, a PSD2-ről és az erős ügyfélhitelesítésről, az azonnali fizetésről is szó lesz a Portfolio november 14-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

vagy a bank váltja át a devizát forintra,

vagy pedig valamely kártyatársaság árfolyamát használja.

Az OTP jellemzően kedvező, 2%-os devizamarzsot alkalmaz.

Az Erste esetében ez 3%.

Az MKB-nál 4,5% a rés.

Az UniCredit-nél pedig a legmagasabb, 5,36%.

Az OTP Bank-nál a külföldi ATM-es készpénzfelvétel díja betétikártyáról 1,98 EUR a bankcsoport ATM, és 3,39 EUR + 1,67% idegen ATM esetén.

Az Erste Banknál a csoport ATM-e esetén 100 Ft + 1% + 0,6%, más ATM-nél 1358 Ft + 1,88% + 0,6% a díj.

Az MKB-nál egységesen 9 EUR.

Külföldi UniCredit ATM-ből való készpénzfelvétel díja 1,6% + 3 EUR, külföldi egyéb ATM-nél pedig 1,65% + 4,2 EUR.

A Revolut hétvégén +0,5%-os átváltási díjat számít fel, hétköznap ez 0%.

A Curve esetében hétvégén +1,5%-os a konverziós díj.

A TransferWise-nál nincs hétvégi és hét közbeni árfolyam, de minden esetben számít fel díjat az átváltásért.

A cikk szerzője Dobler Alexandra, aki a RowanHill Digital tanácsadó cég junior szakértőjeként fintech termékfejlesztésért és a PSD2 területért felel. A nemzetközi tapasztalattal rendelkező fiatal szakember a telekom szektorban kezdte pályafutását, ma pedig payment területen dolgozik különböző projekteken.

Egy kicsit az elméletről. A bankok által terhelt pénzváltási költség elszámolásának alapvetően két formája van:Amennyiben valaki euróban vagy dollárban fizet, a fő kártyatársaságok, a Visa és Mastercard saját váltási árfolyama az irányadó. Ezek a valutaváltók árfolyamjegyzéseivel hasonlók. Azonban, a példánál maradva, egy horvátországi nyaralás esetében, amikor az ott-tartózkodó kunában fizet, kettő váltás is történik: először a bankkártya elszámoló devizájára vált a kártyatársaság (dollárra vagy euróra), majd ezt az összeget konvertálják forintra a bankok. Ebből adódóan a költség magasabb.Ha valaki a kártyás fizetés mellett dönt, annak szintén érdemes tudni, hogy a bankok a nem forintban történő terheléseket nem az MNB által jegyzett középárfolyamon, hanem egy másik devizaelszámolási árfolyamon számolják el (ennek megnevezése pedig bankonként különbözhet). Ezen felül minden bank más és más devizamarzsot (vételi és eladási árfolyam közötti különbség) alkalmaz. Ennek okán leginkább a bank politikájától függ, mennyit fognak levonni egy nem forintos költésért. Íme, néhány példa:Mindebből adódik, hogy amennyiben családi, baráti nyaralásokon többen utaznak, érdemes annak a kártyájával fizetni, akinek a bankjánál kedvezőbbek a feltételek.Ha mindez valakit elrettent, és nem szeretné bankkártyáját használni, annak sem kell kétségbe esnie, hiszen több megoldás közül is választhat.Az egyik, hogy még itthon egy valutaváltónál beváltja forintjait a célország pénznemére, és készpénzben viszi magával az utazó a költéseit fedező összeget. A forgalmasabb valutaváltók általában 1-2%-os marzzsal váltanak eurót vagy kunát, azonban erre még felszámolnak egy tranzakciós díjat is. Vidéki városokban, ahol kevesebb a váltó, nagyobb devizamarzs jellemző. Ilyenkor figyelembe kell venni, hogy ha szükségesnél nagyobb összeget váltottunk, a felesleg visszaváltása szintén költséget jelent.Milyen szempontokat kell még szem itt előtt tartani? Egyrészt a készpénztartásból fakadó biztonsági kockázatokat, hiszen senki sem lenne szívesen zsebtolvajok áldozata. Ez a bankkártya felé billentené a mérleget sokaknál, azonban a bankkártya-elfogadó helyek hiányával is számolni kell. Ha valaki arra szorul, hogy ATM-ből vegyen fel pénzt külföldön, akkor annak a bankkártyás vásárlás árfolyamán történő váltással és a pénzfelvétel díjával is kalkulálnia kell. Ez a díj magasabb, mint a hazai ATM-ek esetében, bár az utóbbi időkben jellemző, hogy a bankok a leányvállalataikhoz tartozó automatákból történő készpénzfelvételhez valamilyen kedvezményt biztosítanak, illetve egyre gyakoribbak a szezonális akciók is. A már említett bankok esetében a következőképp alakul a pénzfelvétel díja:Még mindig nehéznek bizonyul a választás? Szerencsére a "klasszikus" megoldásokon túl, már léteznek más lehetőségek is. Hazánkban legnépszerűbbek az alábbi utazó kártyák: Revolut, TransferWise és Curve. Mindegyik megoldás igen kedvező devizaváltási feltételeket biztosít:Ezek a kártyák a bankkártyák által megszokott kényelmet és biztonságot biztosítják, a legtöbb banknál kedvezőbb, vagy a legalacsonyabb devizamarzzsal dolgozókkal vetélkedő feltételek mellett.Összességében: sajnos a címben feltett kérdésre nincs egyértelmű válasz, (függ a célországtól és az egyéni preferenciáktól is a fizetési eszköz kiválasztása), azonban higgyenek a szakmában évtizedek óta dolgozók és frekventált utazók tapasztalatainak: