Huszonéves milliárdosokat szül az új iparág, ami hatalmas növekedés előtt áll

A Newzoo kutatócég becslése szerintBár az e-sport bajnokságok még kisebbek, kevesebb pénzt termelnek, mint például egy nagyobb focibajnokság, de gyors növekedést mutatnak fel, és egyre több új munkahely és foglalkozás jön létre - írja a CNBC.A legnagyobb díjazású verseny idén is az ingyenesen játszható Dota 2 játék "The International 2018" nevű világbajnokság volt, amelynekA Defense of the Ancients 1, vagyis a Dota 1 a Blizzard játékának, a Warcraft Frozen Throne-nak az egyik modja volt, a Valve ebből készítette el a Dota 2-t.Egyre több profi klub, csapat alakul, például az idei Dota 2 világbajnokság vesztes döntőse a 2016-ban alapított Paris Saint-Germain csapata volt, amely a kínai LGD gaming csapatával egyesült idén tavasszal.Az e-sport a fizikai sportokhoz hasonlóan működik a profiknál: edzőkkel, támogató, kiegészítő elemzőkkel dolgoznak, naponta sok-sok órát gyakorolva készülnek a meccsekre. Az ír Conran Tobin, gamer nevén Rannerz például a Fifa 19 focis játékkal játszik profi szinten, naponta 16 órát edz, egy londoni lakásban él másik játékosokkal és edzőjével, saját bevallása szerint az egyik legnagyobb erőssége a szögletrúgás.A legnagyobb piaca Ázsiában van az e-sportnak, a világ összes e-sport nézőjének 53 százaléka ázsiai, az e-sport szurkolók mindössze 18 százaléka európai, és 14 százaléka észak-amerikai. Ho Kun Xian szingapúri e-sport játékos például a még commodor 64-esen és a klasszikus arcade játékgépeken elindult Street Fighter verekedős játék újabb verzióival játszik profi szinten, a verekedős játékok fizetős tornáin már több százezer dollárt keresett, pedig még nincs 30 éves.