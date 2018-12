Így lopózik be a hátsó ajtón Európába a kínai készpénzgyilkos fegyver

A bejelentés egy újabb határozott jel arra, hogy az AliPayt működtető Ant Financialnek komoly tervei vannak az európai piacon. Egyáltalán nem lennénk meglepve, ha a megfelelő európai beágyazottsági szint elérése után a saját, nem csak a kínai turisták, hanem európai felhasználók számára is kinyitnák a mobilfizetési rendszerüket.



2019-től Magyarországon is elérhetővé válik az AliPay, igaz, egyelőre még csak kínai állampolgárok használhatják olyan boltokban, ahol unicredites terminál működik, de jó eséllyel előbb-utóbb a magyar felhasználóknak is elérhető lesz majd a rendszer. Ha ez egyszer megtörténik, egy szinte végtelen erőforrással és tapasztalattal rendelkező techóriással kell szembenéznie az egyelőre még csak ébredező magyar mobilfizetési szektornak.

A legnagyobb forgalmú norvég mobilfizetési platform, a Vipps, és a finn ePassi kereskedőinél is ugyanazt a QR-kód sztenderdet fogják használni a bolti mobilfizetésben, mint amit az AliPay kínai mobilfizetés használ.A partnersémákban 2019-től ezzel megteremtik az átjárhatóságot, vagyis a felhasználók a partnerappokat használó kereskedőknél külföldön is ugyanúgy fizethetnek, mint ahogy otthon megszokták. Egy kínai turista ezáltal az AliPay appal is fizethet Finnországban vagy Norvégiában a partnereknél.A Vippset a norvégok 76 százaléka használja, míg a finn ePassit 25 ezer finn elfogadóhelyen alkalmazzák, vagyis mindkét mobilplatform kiterjedt belföldi hálózatát nyitja meg a partnerek előtt. Az ePassi már eddig is kétoldali szerződésben állt az AliPayjel, 2016 óta kezeli az AliPayes tranzakciókat. A Vipps egyébként az a mobilfizetési rendszer, amelyet idei Banking Technology konferenciánk nyitóelőadója, Daniel Döderlein cége hozott létre eredetileg mCash néven.