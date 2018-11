Így működik a skandináv készpénzgyikos mobilfizetés

Ha egy bank, telekommunikációs vagy más vállalat ma mobilfizetési rendszert akar indítani, három lehetősége van. Vagy teljesen új rendszert épít, vagy egy létező rendszert, illetve annak licenszét megvásárolva, saját márkaneve alatt, úgynevezett white-label modellben indít ilyet, vagy partnerként beszáll egy működő rendszerbe. Ez utóbbira kínál megoldást a Settle

A Settle működése

- mondta Döderlein a konferencián.Az Auka minden EU-tagállamban megszerezte a működéséhez szükséges engedélyeket, rendelkezik a szükséges tapasztalattal és technológiával. Mint Döderlein elmondta, minden olyan piaci szereplővel - pénzintézetekkel, telekommunikációs cégekkel - társulnak, amelyek megfelelő disztribúciós háttérrel rendelkeznek, és érdekli őket, hogy megjelenjenek a mobilfizetések területén.A cég Magyarországon is keres partnereket, hiszen sorra lép majd be az EU egyes piacaira. Az Auka többféle partnerséget is kínál, sőt,mondta el Döderlein.A Settle egy olyan négyszereplős rendszer, amelyhez az Auka biztosítja a technológiai hátteret. A modellben az "Acquirer" elnevezésű partnerek a kereskedőkkel és szolgáltatókkal szerződnek a Settle használatára, míg az "Issuer" (kibocsátó) partnerek a fogyasztók felé jelenítik meg a Settle-t.A fogyasztók oldaláról a Settle egy olyan okostelefonos alkalmazás, amelynek révén a telefon kontaktlistáján lévő kapcsolatoktól pénzt kaphatunk vagy nekik pénzt küldhetünk. A Settle rendszerén keresztül a pénz kifizetéséhez bármilyen forrás - bank- vagy hitelkártya, folyószámla - kapcsolható. A Settle-utalás címzettjének el kell fogadnia a beérkező összeget, amelyet bent is tarthat a rendszerben, felhasználhatja fizetésre, de - költségmentesen - kiutalhatja akár egy bankszámlára is.A Settle-lel nemcsak fizetni lehet, hanem pénz kifizetését is lehet kérni másoktól. Ez sok esetben nagyon hasznos. Például ha egy nagyobb társaság egy összegben fizetett az étteremben, a fizető így kérheti be a többiektől a rájuk eső részt.A Daniel Döderleinnal a témában készített interjúnkat itt olvashatja: