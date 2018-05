Íme a cég, ahol bitcoint adnak neked, ha kártyával fizetsz

A Revolut is ott lesz a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A Revoluton keresztül a tavalyi év vége óta lehet kriptopénzeket vásárolni, elérhető rajtuk keresztül Bitcoin, Ethereum és Litecoin is. Az így szerzett számottevő ügyfélszám-növekedésnek (500 ezer ügyfélre tettek szert egy hónap alatt januárban, miközben korábban "csak" 1 millió ügyfelük volt) köszönhetően a startup idén már nyereségesen kezdett működni.Vélhetően a recept sikerén felbuzdulva akarja most a kártyás szolgáltatás felé terelni a felhasználókat a Revolut vezetése, ezen a piacon ugyanis az olyan konkurensek, mint a Transferwise is erősíteni kezdtek Az 1%-os visszaírás egyébként azoknak lesz elérhető, akik platinakártyát váltanak ki; míg a Revolut "sztenderd" kártyája ingyenes, ennek a szolgáltatásnak várhatóan lesz valamekkora felára.