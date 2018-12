Íme a technológia, ami megmenti a világot, és megmondja, mit vegyél karácsonyra

A Vodafone világszerte több mint félmilliárd ügyféllel rendelkezik, akik mobilhasználatukon keresztül folyamatosan nagy mennyiségű adatot, információt generálnak. Fontos kiemelni, hogy ezeket az adatokat még anonimizálva is csak akkor elemezzük, ha ehhez az érintett ügyfél hozzájárult. Elsődleges fontosságú számunkra ügyfeleink biztonsága és adataik jogszerű és felelősségteljes kezelése.A fejlett adatelemzési háttér adta az alapötletet az idei karácsonyi kampányunkhoz, az Adni JóDolog-hoz is, mely segítségével személyre szabott módon ajándékozhatunk. Az Adni JóDolog keretében a Vodafone ügyfelek egész decemberben, minden nap személyre szabottan ajándékozhatnak barátaiknak, szeretteiknek a MyVodafone appon keresztül. Akár más mobilszolgálktatónál lévő bártoknak, vagy szeretteiknek is. Ehhez csupán meg kell adni annak a +36-tal kezdődő mobilszámot az alkalmazáson belül, akit szeretnénk meglepni, mi pedig megmondjuk, milyen mobilos ajándéknak örülnének a legjobban.

Egyrészt a hálózatfejlesztés megtervezésében, az ügyfelek által problémásként jelzett területek megtalálásában segít nekünk. Az Európai Bizottság mint versenyhatóság jóváhagyását követően a UPC Magyarország felvásárlásával az egyesített vállalat nemcsak teljesen új szolgáltatásokkal, komplexebb portfólióval fog rendelkezni, de jelentősen felgyorsul majd hálózatfejlesztési tevékenységünk is, így különösen fontos lesz, hogy ezeket először ott hajtsuk végre, ahol az ügyfelek leggyakrabban használják eszközeiket.A big data hamarosan nagy hatással lesz az életünk több szegmensére is, akár közvetlenül, akár közvetetten: képes optimalizálni a városi közlekedést, parkolást, előre tudja jelezni egy városban a bűncselekmények gócpontjait vagy akár az egészségi állapotban bekövetkező változásokat. Emellett segítséget nyújthat a klímaváltozás elleni harcban, a környezetvédelemben azáltal, hogy meg tudja becsülni a széndioxid-kibocsátás mértékét, képes azonosítani a természeti katasztrófák sújtotta területeket, és meg tudja tervezni a segítségnyújtást. Mindezeket látva 2017 márciusában a Vodafone alapító tagként vett részt a GSMA "Big Data a társadalom szolgálatában" elnevezésű kezdeményezésének létrehozásában, amely a mobilszolgáltatók big data kapacitásaira építve keres válaszokat a humanitárius katasztrófákra.A lehető legszigorúbb biztonsági szabályokat vezettük be, a rendszereinkben keletkező adatokat megtisztítjuk a személyes jellegtől, ezzel védve az érintett ügyfelek személyazonosságát. Ezt követően az adatokat biztonságos, speciális adatközpontokban tároljuk, szigorúan ellenőrzött hozzáféréssel.A big data segítségével az egyszerű reportingon és adatelemzésen túl olyan üzleti problémákra is megoldást tudunk adni, ahol még nincs meg a kérdés sem, amire választ keresnek, csak maga a problémá érzékelhető. Ilyen kérdés esetén az algoritmus mintákat és korrelációs modelleket keres, majd ezeket a mintákat keresi meg az adatbázisban. Így fel lehet építeni olyan előrejelző modellt, amely először tanul, majd később magától is képes előrejelzéseket adni. Rövid távú terveink között szerepel egy olyan rendszer bevezetése, ami már nem csak értékeli és minősíti az ügyfélszolgálathoz beérkező e-maileket, hanem már automatikusan hozzá is rendeli a megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyintézőhöz, automatizálva ezáltal egy hosszabb folyamatot.A Big Data nagyszerű eszköz arra, hogy támogassa a hiper-perszonlaizációt, azaz, hogy ténylegesen egyéni szinten ismerjük fel az igényeket és azokat az ügyfelek hozzájárulása esetén teljesen személyre szabott ajánlatokkal elégítsük ki. Egyre nagyobb az elvárás ügyfeleink részéről, hogy releváns és az aktuális igényeiknek megfelelő ajánlattal keressük meg őket és ezeket nemcsak nagyobb arányban fogadják el, hanem az ügyfélelégedettség is növekszik ennek hatására.IoT eszközből származó adatok feldolgozásához nagyon hasznos lehet, az IoT szenzorok ugyanis hatalmas adatmennyiséget állítanak elő. Ezeket, ha értelmezni akarjuk, akkor annak a legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a big data eszközök használata. A döntéshozatal támogatásában is fontos szerepe van a big datának, a segítségével releváns ajánlatokat lehet kidolgozni, üzleti döntéseket lehet előkészíteni. Pl. ha a parkolószenzorok jelzik, hogy mely parkolóhelyek szabadak és mennyi ideig, akkor az érintett önkormányzat a rendelkezésre álló adatok alapján akár változó áras parkolást is alkalmazhat.

Kid Gyerekóra. Forrás: Vodafone

A Vodafone-nál folyamatosan követjük a változásokat, figyeljük a trendeket, legújabb eszközeinket, megoldásainkat már úgy terveztük, hogy figyelembe vettük a kor digitális szokásait. Az ajánlatainkat a big data felhasználásával alakítjuk ki, jó példa erre a korábban említett karácsonyi akciónk, az Adni JóDolog, amely személyre szabottan biztosít ajándékozási lehetőséget az ügyfeleinknek, amire korábban nem volt még példa a hazai piacon.Szintén fontos, IoT alapú technológiai innováció a lakossági szegmensben a szeptemberben bevezetett Kid Gyerekóra, ami helymeghatározóként és telefonként is funkcionál, hogy a családok életét megkönnyítse és biztonságosabbá tegye. Nem csak vezetőként, de két tizenéves gyermek édesanyjaként is nap, mint nap találkozom a digitalizáció és a digitális tér adta lehetőségekkel és kihívásokkal, úgy gondolom, hogy nem kell megijedni a technológiai változásoktól, alkalmazkodni kell hozzájuk, foglalkozni a témával és minél több szempontból vizsgálni.