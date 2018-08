Indul az első amerikai fintech sandbox

Arizona államban megnyílt az első amerikai fintech sandbox, vagyis egy olyan szabályozói keretrendszer, amely lehetővé teszi, hogy egyből valódi ügyfeleken tesztelhessék új szolgáltatásukat a fintech startupok.Magyarországon is már előkészítés alatt áll a fintech sandbox, amelyre eddig kevés példát találni a világon, az első ilyen szabályozói eszközt az Egyesült Királyságban vezette be a pénzügyi felügyelet (FCA). A megoldásról részletesen legutóbb itt írtunk. Az arizonai szabályozói sandbox az első lesz az Egyesült Államokban, már egy jó ideje dolgoztak a kialakításán, és most arra hívják a fintech-vállalkozásokat, jöjjenek az államba, és próbálják ki szolgáltatásukat.Ettől függetlenül, de szintén nemrégiben jelentették be, hogy egy új amerikai szabályozás szerint a techcégeknek is kérelmezhetnek az ország egészét lefedő pénzügyi jogosítványt ahelyett, hogy minden egyes államban, ahol működnek, külön kellene kérniük engedélyt. Az engedményt több éves vita előzte meg; a banki érdekvédelmi szervezetek például hevesen hadakoztak a techszektorból érkező konkurenseik pénzügyi térnyerése ellen, ami szerintük "komoly aggályokat vet fel."