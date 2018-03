Indul az országos e-jegyrendszer: hamarosan mobillal és kártyával is utazhatunk

Az azonnali átutalási rendszerre épülő új fizetési módozatokról kiemelt helyen lesz szó a Portfolio május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt-t 2012 végén alapították azzal a céllal, hogy az országosan egységes mobilfizetési szolgáltatási platformot hozzon létre. A platform első szolgáltatásaként vezette be az országosan egységes mobilparkolást, tekintettel arra, hogy korábban csak szigetszerűen, pusztán piaci alapon nyújtottak mobilfizetéssel elérhető parkolási díjfizetési szolgáltatást. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 2014. július 1-vel indította el a mobilparkolási szolgáltatását, majd az autópályamatrica és a HU-GO elektronikus úton történő értékesítési megoldását.A lassan négyéves rendszeren keresztül a tavalyi évben 26 millió fizetéssel záruló tranzakciót bonyolítottunk, emellett közel ugyan ennyi a fizetésekhez kapcsolódó ellenőrzési és a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb tranzakciót is kiszolgált rendszer. A tranzakciók száma a parkolásban lényegesen nagyobb, viszont a beszedett bevételben az autópálya-matrica is jelentős, 10 milliárd forint felett van. Az autópályamatrica-vásárlásoknál 10 százalékos piaci részesedése van a társaságunk által üzemeltetett egységes szolgáltatási platformnak, a parkolásban pedig 70 százalék feletti mobilfizetési penetrációról beszélünk. A fővárosban, vannak olyan szolgáltatási területek, ahol 80 százalék feletti a részesedésünk. A vidéki nagyvárosokban induláskor 20-25 százalék körül alakult a mobilpenetráció, ez az arány mára megduplázódott, elérte az 50 százalékot.Amíg a parkolásban nem működött egységes rendszer, 44 helyszínen volt elérhető mobilparkolási szolgáltatás, de csak azokon a helyszíneken vezették be ezt a kényelmes fizetési megoldást, ahol üzletileg megérte a beruházás. Mi viszont olyan helyeket is bekötünk az egységes rendszerbe, ahol önmagában üzletileg ez nem érné meg, erre jó példa a Sátoraljaújhely melletti Pálháza, ahol a kisvasút parkolójában ugyanúgy, ugyan azzal a megoldással lehet mobillal fizetni a parkolásért, mint a Főváros V. kerületében.

A lebonyolított fizetési tranzakciók magas számában és a töretlen növekedésében a rendszerhez csatlakozott viszonteladó partnerek is hozzájárulnak. Mi is eladunk közvetlenül jegyeket, de alapvetően nekünk a platformmal az a célunk, hogy a rendszerhez viszonteladók csatlakozzanak és beálljanak közénk és az ügyfelek közé. Most 22 felett van a viszonteladók száma, ezek között a nagy mobiloperátoroktól kezdve bankokon át kis kkv-k is szerepelnek. Minden ügyfélcsoport igényeit kiszolgálni nehéz lenne egy központosított rendszerből, de a centralizáció esetünkben csak az egységes keretet hozza létre, a viszonteladók szolgálják ki az ügyfeleket. Ma már van olyan mobilparkolási szolgáltató, amely GPS-es járműkövető rendszer segítségével megmondja, hogy fizető helyen állt-e meg az autós, ha kell, elindítja a parkolást, és amikor az autó elindul, akkor meg leállítja. Az egységes rendszer ilyen módon nem csak gazdaságfejlesztést támogat, de jelentősen hozzájárul az innovációhoz is.Az újabb parkolóautomaták például már elfogadják az érintéses kártyákat, ez egyértelmű igénye a felhasználóknak, de mi is igyekszünk innovatív szolgáltatásokat bevezetni. Kecskeméten például egy okosparkolási pilotot indítottunk el, itt saját energiaellátással rendelkező vezeték nélküli parkolófoglaltsági szenzorokkal működő rendszert vezettünk be. A parkolási szolgáltatók korábban idegenkedtek a szenzoros innovatív megoldásoktól, azonban a pilotból az látszik, hogy már egy használatra érett technológiáról van szó, így hasonló fejlesztések kezdődtek meg a piacon. A felhasználók mobiltelefonon elérhető térképen, vagy a parkolóövezet elején kihelyezett foglaltságot jelző táblákról kaphatnak információt, hogy érdemes-e parkolási céllal behajtani a Kálvin térre, a megoldásnak köszönhetően a terület kihasználtsága közel 10 százalékkal nőtt.Hasonló elven építettünk szintén egy kísérleti rendszert Debrecenben, ahol egy okoskerékpár-tároló szolgáltatás fut: egy "fordított Bubi". Nem a biciklit lehet kikölcsönözni, hanem a tárolót lehet igénybe venni egy mobilalkalmazás segítségével a debreceni campuson. Ebben az is izgalmas, hogy a megoldást később össze lehet kapcsolni a városi közlekedéssel, a tömegközlekedéssel vagy egyéb kulturális szolgáltatásokkal.Pécsen szintén egy pilot projektet indítottunk, amelyben egy papír alapú jegyes behajtási rendszer digitális verzióját dolgoztuk ki. Pécsett a belvárosi övezet a világörökség része, ezért az UNESCO kötelező forgalomcsillapítást írt elő. Létre tudtunk hozni egy zárt területet, az adatok, szokások elemzésével pedig már ki lehet dolgozni azokat az új fizetési modelleket, amivel a város is eléri a kitűzött célját, a felhasználók pedig kényelmesen, olcsón igénybe tudják venni az övezetet. Ráadásul az elektronikus megoldással a kedvezmények kezelése is egyszerűbbé, ügyfélbarátabbá válik.

Nyár végén fognak elindulni az első pilot projektek. Debrecenben kimondottan mobiltelefonos lehetőségeket fogunk vizsgálni, egy másik pilot projektünkben pedig az elektronikus kártyák használatát teszteljük a helyközi közlekedésben.

A fővárosban futó mobilparkolás népszerűsítését célzó projektben arra keressük a választ, hogyan lehet a drága, magas üzemeltetési költségű parkolóautomatákat mobilparkolással kiváltani. A felhasználókat támogatni kell ebben, mert ma csak a parkolóautomatákon elhelyezett zónakódok jelzik egyértelműen, hogy fizető övezetben vagyunk. A megoldás egyrészt az Európában már elterjedt útburkolati jelek használata, ahol a kék színű felfestések jelzik, hogy fizetős zónában vagyunk, emellett bevetettük a modern technológiát is, bluetooth beacon-ös jeladókat helyeztünk ki, amelyek a mobiltelefonon jelzik, hogy melyik fizető parkolási zónában áll az autós. A tesztek azt mutatják, hogy a mobilfizetés népszerűsítése pilot helyszínein látványosan megnőttek, közel duplázódtak a mobillal fizetők aránya.Ezen kívül tavaly az Európai Bizottság által társfinanszírozott MOBiNET konzorciumi tagjaként, az olasz Centro Ricerche Fiat) és a Pluservice S.r.l. kutató-fejlesztő részlegével közösen dolgoztunk azon, hogy az autó fedélzeti rendszerébe úgy épüljön be a mobilparkolási szolgáltatás, hogy azt határon átnyúlóan az európai közlekedési (parkolási, autópályamatrica) rendszerbe történő csatlakozással, megszűntessük a szolgáltatási területi korlátokat. Társaságunk dolgozik a V4 Smart Platform projekten, amellyel az okos megoldások országokon átívelő átjárhatóságát teremtenénk meg, első körben a V4 tagországokban.A NEJP projekt egy közlekedésben alkalmazható elektronikus közlekedési jegyrendszer, tavaly november végén írtuk alá a támogatási szerződést, és meg is kezdődött a rendszer fejlesztése. A fejlesztés a közösségi közlekedésben országos, egységes átjárhatóságot biztosít az utasok oldaláról, az egységes utazástervezést, az igénybevétel és a kedvezmények elektronikus igénybevételét (elektronikus kártyával vagy mobillal) biztosítja, illetve elektronikus jegy- és bérlet használatot tesz lehetővé.A kedvezményeket ma különböző igazolványok, dokumentumok bemutatásával veszik igénybe az utasok, amivel rengeteg visszaélés is történhet. A társaságunk által kialakítandó rendszerben kedvezményeket közhiteles megszemélyesítéssel létrehozott elektronikus kártyával is igénybe lehet majd venni, amelynek a segítségével meg tudjuk mondani, hogy ki milyen kedvezményre jogosult, és ki és hogyan használta fel ezeket.Az egységes rendszerben az új típusú elektronikus személyi igazolvánnyal is igénybe lehet majd venni a közösségi közlekedést. A társaságunk a szolgáltató rendszer központját hozza létre és pilotokat indítunk, majd 2019-től a közlekedési szolgáltatók integrációja is elkezdődik az országosan egységes rendszerbe.A fizetés egy fontos elem az elektronikus jegyek világában is, de itt alapvetően az elektronikus kártyát, vagy a mobiltelefont olyan eszközként értelmezzük, mely segítségével az utazási jogosultságunkat tudjuk igazolni. Tehát meg kell venni a jegyet, bérletet interneten, mobilon, de akár egy pénztárban, majd a jegy, vagy bérlet hozzá lesz rendelve az e-személyihez, és ha felszállunk a buszra, azzal tudjuk igazolni, hogy van érvényes jegyünk, bérletünk. A fizetés bőven túlmutat a közlekedési projekten, az, hogy az e-személyivel tudjunk fizetni is, ez már egy következő izgalmas feladat lesz.Igen, ez létre is fog jönni, de ez első körben csak a közlekedési rendszeren belül működik majd.Nekünk biztosítani kell a közlekedésben, hogy egységes mobilfizetési platformon keresztül lehessen különböző díjtermékeket vásárolni, ez a fajta kooperáció elkezdődött a Fővárossal, de ez valójában akkor tud majd beteljesülni, ha elkészül a BKK saját jegyrendszere. A fővárosi rendszerhez a tesztkártyákat - ez már közel 18 ezer kártyát jelent - már mi személyesítettük meg, és ezek már kompatibilisek lesznek az országos rendszerrel is.

Nagyon nehéz lesz úgy kialakítani egy működő üzleti modellt, ha erre az új világra nem alakítunk ki új kereteket. Ha az állam ösztönző szabályozást vezet be, akkor adóbevételben, gazdaságfehérítésben a többszöröse térülhet meg annak, amennyit ösztönzésként visszaad.

Az azonnali átutalási rendszerre épülő új fizetési módozatokról kiemelt helyen lesz szó a Portfolio május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Jelentős változások előtt áll az egész lakossági pénzforgalmi, fizetési világ, a PSD2 szabályozás egy nagy lökést ad ennek. Mi úgy látjuk az lesz a döntő, hogy ki és milyen üzleti modellt talál, mert nem triviális, hogy üzletileg hogyan lesz fenntartható, életképes egy új fizetési megoldás.Ebben a mobil, mint technológia, megkerülhetetlen szerepet kap, és bár az NFC-től sokat vártunk, mi már inkább a bluetooth technológiában látjuk a nagyobb lehetőségeket. Magyarországon a pénzforgalom fejlesztésében jelentős lépés lesz az azonnali fizetési rendszer bevezetése, ami nem csak annyit jelent, hogy 5 másodpercre rövidülnek a számlajóváírások. Két-három éven belül alapjaiban meg fog változni a világ, most a lakossági pénzforgalom 20-25 százaléka zajlik elektronikusan, ez az arány jelentősen nőni fog, de ezen sokat gyorsíthat az állami szerepvállalás, hiszen a pénzforgalom közel 36 százaléka állami szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakcióhoz kötődik.Ennek a modellnek meg kell találni a kereteit, és ebbe a párbeszédbe be kell vonni minden szereplőt, ugyanis megkerülhetetlen kérdés az árazás. A szolgáltatási értéklánc csak akkor fog működni, ha minden szereplő jól érzi benne magát a felhasználó, a boltok, a mediátorok, a bankok és fizetési szolgáltatók, és az állam is. Ha például a boltoknak valamivel olcsóbb, egyszerűbb lesz egy ilyen fizetési szolgáltatás, mint a mostani fizetési megoldások, akkor be fogják vezetni. Ma, ha egy boltban pénteken fizetek bankkártyával, jó esetben kedden kapja meg a pénzt a kereskedő. Pedig ha azonnal megkapná, akkor a kereskedőnek nem kellene négy napig hiteleznie az árut.Részben az új üzleti modellnek kidolgozására, a peremfeltételek megteremtésére, az állam és a piac által elfogadott elektronikus fizetési stratégia kidolgozására jött létre a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a már szakmai párbeszédet folytató partnerei kezdeményezésére az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ).Az EFISZ egyeztetésbe kezdett a szereplőkkel, komoly hatásvizsgálatokat folytatunk ezzel kapcsolatban. Szerintünk lehet találni olyan modellt, ami biztosíthatja, hogy az állam is hozzájusson azokhoz a bevételekhez, amit ma a tranzakciós illetékből származik, ugyanakkor a felhasználók is jól járjanak. Ma a lakossági pénzforgalom 20-25 %-a, 3200-3300 milliárd forint zajlik elektronikusan, itt bőven van még tér a növekedésre. Nem a meglévő piacot akarjuk újraszeletelni, hanem meg kell sütni az új tortát, és erre a méretre kell újragondolni a bevételeket, díjakat.A szervezet 9 alapító taggal jött létre, de idén csatlakozott hozzánk a Magyar Államkincstár, ez is mutatja, hogy nyitott szervezet vagyunk. Létrehoztuk az etikai kódexet, a csatlakozás feltételrendszerét, az új tagoknak is ehhez kell igazodniuk. Direkt toborzás nincs, szakmai csatornákon keresztül keressük a potenciális tagokat. Most elsősorban azokat a szereplőket várjuk a szövetségbe, akik fizetési rendszerek fejlesztésén dolgoznak.