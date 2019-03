Itt a fontos döntés: olcsóbb lesz a külföldi kártyás fizetés

Míg ugyanis az eurózónán belül élő fogyasztók az egységes eurófizetési térség (SEPA) előnyeit élvezik (azaz egységes feltételek mellett utalhatnak pénzt attól függetlenül, hogy hazai vagy eurózónán belüli tranzakcióról van szó), az eurózónán kívüli uniós polgárok továbbra is magas díjat kénytelenek fizetni, ha eurót szeretnének utalni egy másik tagállamba. Ezen is változtatna a most elfogadott szabálycsomag: az Unión belül külföldre tartó euró-átutalások után felszámolt banki díjnak egy meg kell egyeznie a belföldi, hazai pénznemben történő utalás utáni díjjal (ez az úgynevezett "egységes díjak" szabály). Ha a tagállamok szükségesnek látják, akkor kötelezhetik a bankokat, hogy ugyanezt a díjat alkalmazzák az Unión belül másik országba irányuló utalásokra és az adott országon belül euróban történő utalásra is.Az új szabályok azt is elérik, hogy a fogyasztóknak ezentúl ne kelljen a bankok által önkényesen megállapított, magas átváltási díjat fizetniük. Az ügyfelet ezentúl minden tranzakció alkalmával tájékoztatnia kell a banknak arról, hogy mennyi a felszámítandó átváltási díj a helyi pénznemben és a számla pénznemében. Az átváltási díjak követhetőbbé tétele érdekében az eladási helyen végzett tranzakció, és a bankautomatás pénzfelvét alkalmával ugyanazon az alapon számítják majd az átváltási díjat (EKB referencia-kamatláb plusz x százalék, a felárráta legfelsőbb értékét a bankok határozzák meg).A fogyasztók elektronikus úton: sms-ben, emailben vagy a bank webes felületén értesülnek majd az átváltás várható költségéről. Az értesítésekért nem számítható fel díj. Banki átutalás esetén a bankoknak az utalás előtt kötelező közölniük az átváltás várható díjának összegét.