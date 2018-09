Itt a világ első jelzáloghitele, ami blockchainnel működik

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

A Raiffeisen bankcsoport orosz leánya (amely egyébként csoportszinten is az egyik legfontosabb kitettsége a banknak) most egyvezetett be.A jelzáloghitelezéshez kapcsolódó dokumentumok adatait - például a kölcsönszerződés összegét, lejáratát, a megvásárolandó ingatlan adatait - egy decentralizált letétkezelő rendszerben rögzítik, amely a Masterchain blokkláncot használja. A Masterchain fejlesztésében az orosz jegybank mellett más orosz bankok is részt vettek, a technológián 2016 óta dolgoznak, és az értékes adatok blockchaines továbbítására találták ki.Andrej Popov, az orosz Raiffeisen IT-vezetője elmondta, hogy egy elektronikus aláírással ellátott dokumentumot küldenek az orosz ingatlannyilvántartási hivatalnak (Rosreestr), amit ők ellenőriznek. Ha ez megtörtént, egy jelzálog-tokent hoznak létre, ami ebben az esetben a Raiffeisen adattároló rendszerébe kerül.A Rosreestr nem közvetlenül kapcsolódik a rendszerhez, pedig ez tovább gyorsíthatná az ügymenetet.A Kommersant orosz lap értesülése szerint további két orosz bank vett részt a rendszer fejlesztésében, és 2018 végéig ők is elindítják saját megoldásukat. A Raiffeisen Csoport egyébként alig egy éve csatlakozott az R3 nevű blockchaines banki konzorciumhoz, ahol a bitcoin mögött álló technológia banki hasznosítását vizsgálják.