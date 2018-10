Itt az aranyfedezett magyar virtuális pénz

A BlockBen észt bejegyzésű, mivel a globális kriptovalutákkal kapcsolatos szabályozás még hiányos, Észtországban viszont már létezik erre vonatkozóan rendszer. A cég rendelkezik virtuális valuta pénztárca-szolgáltatásra, virtuális valuta hagyományos pénzre váltásra és nemesfém-kereskedésre vonatkozó engedéllyel is - mondta el Bodnár Viktor, a BlockBen vezérigazgatója.A szakember elárulta, hogy sokat küzdött a kriptopiac az elmúlt években a rosszhiszemű felhasználókkal, hamis ICO-kkal, csalásokkal és az ezek által generált rossz hírnévvel. Egy része ennek a szabályozói környezet hiányosságaiból származott, most viszont két fontos irány körvonalazódik a felügyelet szintjén: a KYC-rendszerek elvárt bevezetése ügyfélazonosításhoz és a megfelelő befektetővédelmi és ügyféltájékoztatási rendszerek.Krocsek Attila, a BlockBen társalapítója, igazgatója elmondta, hogy rendszerük lényegében egy platform, melyet egyes kriptovaluták kibocsátására használhatnak különféle kriptocégek. Itt nincs bányászat, nagy tranzakciószámmal, enterprise blockchain környezetben tudnak kriptovalutákat forgalmazni. A platform működési alapját a Blockstock kriptotoken adja, ez hasonlóan az ethereumhoz és ennek okosszerződéseihez, egyes tranzakciók lebonyolításában segédkezik. A tranzakciókból befolyt jutalékot arannyá váltja a Blockstock, egy önálló aranypoolt képezve ezzel.Rendelkeznek egy önálló aranyfedezett kriptovalutával is, ez a Blocknote. 100% fizikai aranyletéttel rendelkezik, egy Blocknote 0,01 gramm aranynak felel meg, vagyis 120-130 forintot ér. Ezzel online-offline lehet fizetni, de egyszerre aranyba fektetési alternatívaként is szolgál. Mobilalkalmazás formájában is lehet majd venni, 2,2% jutalékért cserébe a Blocknote-ot, de külsős tőzsdékre is bevezetésre kerül majd.A Portfolio kérdésére Krocsek és Bodnár elmondták, hogy az arany fizikailag egy zürichi széfben van, az LBMA brit intézményen keresztül vették meg. Az ügyfélnek van lehetősége kikérni az aranyat fizikálisan is, de akár az arany értékének megfelelő eurót is ki lehet venni a rendszerből. A szakemberek úgy vélik, fizikálisan kivenni az aranyat kisebb mennyiségben nem éri meg, de tudnak egyedi ajánlatot felvenni. A visszaváltás jutalék nélkül, aktuális piaci értéken történik.A Portfolio kérdésére Krocsek elárulta, hogy más arannyal fedezett kriptovalutákhoz képest az ügyfélvédelem sokkal kifinomultabb, mivel EU-s engedélyekkel rendelkeznek, működő, nem anonim KYC-rendszerük van és ténylegesen az ügyfél nevén van nyilvántartva az aranyletét, vagyis az ügyfél rendelkezik ezzel az arannyal. A szakember úgy véli, árazásuk is nagyon kompetitív más kriptókhoz képest. Bodnár hozzátette: nagyon kevés működő, EU-s szabályozási környezetnek megfelelő aranyfedezett kriptovaluta van jelenleg.Dolgoznak egyébként egy olyan megoldáson is, melyen keresztül egy műtárgyban lehet résztulajdont vásárolni.