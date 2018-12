Itt az MNB nagy bejelentése: indul az innovációs program

A 2019 elején induló IPT olyan felügyelt környezetet jelent az innovatív megoldások valós ügyfelekkel történő tesztelésére, ahol a tesztelésre felkészült pénzügyi intézmények ideiglenesen eltérési lehetőséget kaphatnak egyes MNB rendeletekben szabályozott előírásoknak való megfeleléstől.

A rendelet kihirdetése megtörtént, így az MNB már a mai naptól várja a jelentkezéseket a tesztkörnyezetben való részvételre.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa elfogadta a hazai Regulatory Sandbox, azaz az Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezet (IPT) működtetésére vonatkozó MNB rendeletet.A fintech innovációkat alkalmazó pénzügyi intézmények ezáltal gyorsabban és egyszerűbben próbálhatják ki ötleteiket a piacon, miközben a felügyeleti kontroll új típusú együttműködés keretében valósul meg. Az IPT tervezett működtetése kapcsán a jegybank a jó nemzetközi gyakorlatok mellett a piaci szereplőkkel folytatott intenzív egyeztetés és az MNB Pénzügyi Innovációs Platform (Innovation Hub) működése során szerzett tapasztalatokat is beépítette.A hazai piaci szereplők visszajelzései alapján az innovatív megoldások megvalósítását akadályozó, illetve a tesztelés kezdeti fázisában magas adminisztrációval járó terhek alóli mentesítés hatékonyan ösztönözheti a digitális, költséghatékony, versenyképességet növelő megoldások kialakítását. Ezek alkalmazása az ügyfelek számára szélesebb körű, olcsóbb és kényelmesebben elérhető szolgáltatási és termékpalettát eredményez. Az MNB elkötelezett a fintech újítások támogatására, ami - a pénzügyi rendszer költségeinek mérséklése mellett - ösztönzi az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálását is. Ennek keretében a jegybank piaci konzultációt indított a támogatás lehetséges eszközeiről. Az eredmények alapján elindított Pénzügyi Innovációs Platform célja a piaci szereplők és a szabályozók közötti kommunikáció elősegítése, a nemzetközi együttműködések támogatása, s iránymutatások kiadása a fintech megoldások kapcsán felmerült jogi kérdésekről.A most kialakított IPT kiemelt figyelmet fordít a fogyasztók védelmére, és az MNB szoros felügyeletének mindenkori biztosítására. Tesztelés csak korlátozott ügyfélszámmal és időtartamban, fokozott ügyfél-tájékoztatási kötelezettség mellett végezhető, azután, hogy a jegybank pozitívan bírálta el az adott pénzügyi intézmény erre beadott kérelmét. A tesztelési feltételeket az MNB a pénzügyi piaci szereplőkkel történt intenzív egyeztetések nyomán alakította ki, s azokat folyamatosan ellenőrzi.