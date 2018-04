Itt az új parkolós és e-matricás mobilapp

Veres Mihály, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója is részt vesz május 15-ei Financial IT and disruptive Technologies konferenciánkon. ÁTTEKINTÉS

Áprilistól teljesen megújul a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. applikációja: leegyszerűsödik az ügyfélregisztráció, valamint több olyan személyes adat és beállítás kezelése, amelyeket korábban csak bonyolultan lehetett megoldani (profil adatok módosítása, számlák kezelése stb.).Az új applikációban több olyan funkció is megjelenik, amely az ügyfelek egyedi igényeinek kiszolgálását teszi lehetővé, ilyen a teljesen személyre szabható ingyenes értesítési beállítás, amellyel az ügyfelek a számukra megfelelő időben, formában és releváns témákról kapnak értesítést.Lehetőség nyílik az új applikcáióval iOS, illetve Android platformtól függően 3D touch és short cut ikon beállítására is, ezzel gyorsan és kényelmesen érhetők el a felhasználó által leggyakrabban használt funkciók."Az áprilistól elérhető applikációnkat a piac elvárásaihoz igazítottuk, így biztonsági funkciókat és modern szolgáltatásoknak megfelelő fejlesztéseket hajtottunk végre. Kiemelném az új funkciók közül az ügyfelek magasabb fokú védelmét szolgáló megoldást, amely minden 5000 forint feletti vásárlás során megerősítő jelszót kér a fizetés végrehajtásához, ezzel is védjük ügyfeleink egyenlegét az esetleges idegenkezű felhasználástól. Az új funkciókkal, az új menü struktúrával, a vásárlási előzmények átláthatóbb és informatívabb kijelzésével reméljük az ügyfelek komfort érzete és elégedettsége növekedni fog - nyilatkozta Veres Mihály a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója".Kapcsolódó cikkeink: